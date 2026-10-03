Чистые внешние активы банков Азербайджана выросли более чем на 20%

Чистые внешние активы банков Азербайджана на 1 сентября 2026 года составили 32 млрд 462,2 млн манатов, увеличившись за год на 20,2%.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на Центральный банк Азербайджана (ЦБА), по сравнению с 1 августа показатель вырос на 1,4%, а с начала года — на 25,6%.

На отчетную дату чистые внутренние активы банков составили 22 млрд 515,7 млн манатов. Это на 2,7% больше в месячном выражении, на 6,2% меньше по сравнению с началом года и на 8,4% больше показателя годом ранее.

В Азербайджане работает 21 банк с совокупными активами в размере 62 млрд 476 млн манатов.