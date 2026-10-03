Задержан мошенник, «устраивавший» детей на учебу за рубеж

В Насиминском районе столицы правоохранительные органы пресекли деятельность злоумышленника, наживавшегося на доверии граждан под предлогом помощи в сфере образования.



Как сообщили в пресс-службе МВД, в результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудников полиции был установлен и задержан подозреваемый — гражданин М. Алекперзаде.



В ходе следствия выяснилось, что задержанный обещал гражданам содействие в поступлении их детей в зарубежные вузы, переводе в другие учебные заведения и решении сопутствующих вопросов. Взяв у одного из потерпевших 9000 манатов, а у другого — 3000 манатов, Алекперзаде своих обязательств не выполнил и присвоил денежные средства.



По данным фактам проводится расследование.