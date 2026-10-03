К 2050 году в Бельгии почти 1 млн детей будут страдать близорукостью

В Бельгии к 2050 году почти 1 млн детей могут страдать близорукостью.

Как передает 1news.az, об этом сообщают бельгийские медиа со ссылкой на Профессиональную ассоциацию оптометристов и офтальмологов страны.

Отмечается, что такое заявление было сделано в преддверии Недели зрения, которая пройдет с 3 по 10 октября.

Организация призвала людей перестать воспринимать близорукость как незначительное неудобство и признать ее заболеванием глаз, требующим профилактики, ранней диагностики и тщательного наблюдения.

По данным Бельгийского статуправления, на начало 2026 года численность несовершеннолетних (жителей в возрасте до 18 лет) в стране составляла 2,3 млн человек.