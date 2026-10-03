Президент Германии предупредил о риске раскола страны по сценарию Веймарской республики
Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер предупредил об угрозе политического раскола страны, сравнимого с периодом Веймарской республики.
С таким заявлением он выступил 3 октября по случаю годовщины объединения Германии. (reuters.com)
Штайнмайер осудил «невыносимую политическую демагогию экстремистских сил», которая, по его словам, угрожает свободе, демократии и единству страны.
При этом конкретные партии президент не называл.
Он также признал, что значительная часть жителей как восточной, так и западной Германии не доверяет сложившейся политической системе.
«Становится ли Берлин все больше похожим на Веймарскую республику — вопрос, на который еще предстоит ответить», — заявил Штайнмайер.
По его словам, демократическую дискуссию в стране также подрывают кампании дезинформации, а Германии необходима последовательная и профессиональная политика правительства.
Выступление Штайнмайера прозвучало после серии земельных выборов в восточной части Германии, на которых значительную поддержку получили партии, находящиеся вне традиционного политического центра. Reuters отмечает, что результаты усилили давление на правящую коалицию на фоне обеспокоенности избирателей уровнем жизни и состоянием экономики.
Веймарская республика существовала в Германии с 1918 по 1933 год и на протяжении своей истории сталкивалась с сильным давлением радикальных движений как слева, так и справа.