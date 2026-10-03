Россия призвала иностранных дипломатов покинуть Киев

Россия заявила, что продолжит массированные удары по Киеву и другим украинским городам, и призвала иностранных граждан, в том числе сотрудников дипломатических миссий, покинуть украинскую столицу.

Соответствующее заявление распространило Министерство иностранных дел России.

В ведомстве заявили, что российские военные продолжат наносить «массированные ответные удары» по объектам на территории Украины. Иностранных граждан и сотрудников дипмиссий призвали воздержаться от пребывания в Киеве и поездок на Украину.

Заявление прозвучало на фоне усиления атак по транспортной инфраструктуре украинской столицы.

3 октября в результате российского удара был поврежден Северный мост через Днепр. Движение по нему частично приостановили из-за повреждения дорожного полотна и контактной сети троллейбусов.

За предыдущие два дня ударам также несколько раз подвергался Южный мост, что приводило к ограничениям движения между двумя берегами Киева.

По данным Associated Press, за последние сутки в результате российских атак на Украине погибли как минимум шесть человек. Пять из них погибли в Харькове и Харьковской области, более 40 человек получили ранения.

Москва заявляет, что наносит удары по военным и связанным с ними объектам. Киев обвиняет Россию в атаках по гражданской инфраструктуре.