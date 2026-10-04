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После извержений вулкана Анак-Кракатау появились новые участки суши

Редакция 1news09:33 - Сегодня
После извержений вулкана Анак-Кракатау появились новые участки суши

Серия извержений вулкана Анак-Кракатау в Индонезии привела к заметным изменениям береговой линии и появлению новых участков суши.

По данным Геологического агентства Индонезии, потоки лавы увеличили площадь острова примерно на 32,8 гектара.

Спутниковые снимки также показали образование двух новых участков суши рядом с вулканом.

Изменения стали результатом недавней активности Анак-Кракатау, расположенного в Зондском проливе между островами Ява и Суматра.

Специалисты продолжают наблюдать за вулканом и изменениями его структуры.

Анак-Кракатау сформировался после разрушительного извержения Кракатау в 1883 году и остается одним из наиболее активных вулканов Индонезии.

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