КНДР испытала гиперзвуковую ракету средней дальности

Северная Корея провела испытательный пуск гиперзвуковой ракеты средней дальности.

За запуском наблюдал лидер КНДР Ким Чен Ын.

По данным северокорейских государственных СМИ, ракета пролетела около 1000 километров и поразила заданную цель в море.

Южнокорейские военные ранее сообщили, что зафиксировали запуск из района Вонсана в направлении Японского моря. По их оценке, ракета преодолела более 700 километров.

В Пхеньяне заявили, что испытание было направлено на проверку боевых возможностей нового комплекса.