Пезешкиан: давление на экономику Ирана усилилось

Иран принял дополнительные меры, которые должны позволить стране выдерживать усиливающееся экономическое давление со стороны США.

Об этом заявил президент Ирана Масуд Пезешкиан.

По его словам, власти в последние месяцы предприняли новые шаги в ответ на ухудшение экономической ситуации и попытки ограничить ключевые финансовые и торговые каналы страны.

Пезешкиан признал, что давление на экономику Ирана усилилось, однако заявил, что Тегеран не позволил противникам достичь поставленных целей.

В последние месяцы США сделали акцент на усилении санкционного давления на Иран на фоне продолжающегося кризиса вокруг ядерной программы и ситуации в Ормузском проливе.