В Боснии и Герцеговине проходят всеобщие выборы

В Боснии и Герцеговине 4 октября проходят всеобщие выборы, на которых граждане выбирают членов коллективного президиума, депутатов национального парламента и органы власти двух основных частей страны.

Право голоса имеют около 3,4 млн человек.

Избиратели выбирают трех членов президиума, представляющих босняков, сербов и хорватов, а также депутатов законодательных органов Федерации Боснии и Герцеговины и Республики Сербской.

Выборы проходят на фоне продолжительного политического кризиса, экономических трудностей и замедления процесса вступления страны в Европейский союз.

Особое внимание уделяется ситуации в Республике Сербской, где значительное влияние сохраняет партия Милорада Додика.

На ряде участков впервые используются электронные системы идентификации избирателей и сканеры бюллетеней. Их внедрение связано с попытками снизить риск нарушений и фальсификаций.

Предварительные результаты голосования ожидаются позднее в воскресенье.