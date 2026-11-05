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Шавкат Мирзиёев поздравил Президента Ильхама Алиева

Редакция 1news19:16 - Сегодня
Шавкат Мирзиёев поздравил Президента Ильхама Алиева

Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев направил поздравительное письмо Президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву.

В поздравлении говорится:

«Уважаемый Ильхам Гейдар оглу!

Дорогой брат!

Мне доставляет огромное удовольствие от всей души поздравить Вас, моего дорогого брата, и весь азербайджанский народ со славным праздником Вашей страны — Днем Победы и передать самые добрые пожелания.

Благодаря Вашей мудрой и последовательной политике, высокому руководящему мастерству и подлинной самоотверженности во имя судьбы Родины шесть лет назад многовековые мечты и чаяния азербайджанского народа полностью воплотились в жизнь, были достигнуты такие грандиозные результаты, как восстановление исторической справедливости и обеспечение территориальной целостности государства.

Ваши огромные усилия по мобилизации политического, дипломатического и военного потенциала страны ради единой цели, а также беспримерный героизм и стойкость, продемонстрированные азербайджанским народом, стали важнейшими факторами этой исторической Победы.

Несомненно, этот великий праздник будет способствовать продвижению Вашей страны по пути мира и спокойствия, стабильности и последовательного прогресса, а также воспитанию будущих поколений в духе патриотизма и уважения к национальным ценностям.

Уважаемый Ильхам Гейдар оглу, ряд важных встреч, состоявшихся между нами в этом году в Баку, Ташкенте и Бухаре, плодотворные переговоры и достигнутые значимые договоренности открыли новую страницу в истории наших многогранных отношений.

В частности, подписание Договора о вечной дружбе стало важным практическим шагом на пути выведения отношений стратегического партнерства и союзничества между нашими странами на качественно новый уровень.

Уверен, что благодаря нашим совместным усилиям взаимовыгодные и долгосрочные отношения и впредь будут последовательно углубляться в соответствии с имеющимся у нас огромным потенциалом во имя общего благополучия наших исторически близких и братских народов.

Пользуясь случаем, желаю Вашему Превосходительству крепкого здоровья, семейного счастья и больших успехов в Вашей высокой государственной деятельности, а братскому азербайджанскому народу — мира, благополучия и устойчивого прогресса».

 

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