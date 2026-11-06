Ильхам Алиев и Мехрибан Алиева приняли участие в открытии предприятия в Джебраильском районе - ФОТО

6 ноября Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева приняли участие в открытии предприятия по производству безалкогольных напитков ООО Sunbeverage в Джебраильском районе.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, председатель наблюдательного совета Azersun Holding Тахир Гёзал проинформировал главу государства и первую леди о предприятии.

Было отмечено, что на этом предприятии, созданном холдингом в Восточно-Зангезурском экономическом районе, будут производиться газированная и негазированная вода, холодный чай, соки, витаминизированные и низкокалорийные напитки. Годовая производственная мощность предприятия, занимающего территорию площадью 10 гектаров, составляет 150 тысяч тонн. Наряду с внутренним рынком, продукцию планируется экспортировать и на зарубежные рынки. Здесь установлено современное итальянское оборудование. Производственный процесс охватывает этапы водоочистки, приготовления сиропа, смешивания, газирования, розлива продукции в пластиковые бутылки и прозрачные пищевые контейнеры, укупорки, этикетирования и упаковки.

Общая стоимость проекта составляет 70 миллионов манатов. В финансировании проекта, наряду с собственными средствами и банковскими кредитами, при поддержке Фонда развития бизнеса Азербайджана (ФРБА), подведомственного Министерству экономики, был задействован льготный кредит в размере 5 млн манатов. Кроме того, в отношении дополнительного кредита на такую же сумму применялись механизмы гарантирования и субсидирования процентной ставки. На предприятии будут обеспечены постоянной работой 300 человек.

Отметим, что предприятие не только вносит вклад в развитие пищевой промышленности в Восточно-Зангезурском экономическом районе, но и играет важную роль в обеспечении занятости населения. Реализация данного проекта одновременно способствует повышению экспортного потенциала нашей страны.