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АдГ передумала выводить Германию из ЕС и еврозоны — СМИ

Редакция 1news17:40 - Сегодня
АдГ передумала выводить Германию из ЕС и еврозоны — СМИ

Праворадикальная партия «Альтернатива для Германии» (АдГ) планирует кардинально пересмотреть свою ключевую позицию в отношении Евросоюза и единой европейской валюты. Вместо выхода ФРГ из ЕС и еврозоны партия намерена добиваться их реформирования, пишет газета Bild со ссылкой на имеющийся в ее распоряжении внутренний документ АдГ.

По информации издания, в случае провала этого курса АдГ предлагает вынести вопрос о дальнейшем участии Германии в европейских и валютно-политических институтах на общенациональный референдум. Эта инициатива знаменует собой существенный отход от первоначальной программы АдГ, созданной в 2013 году на платформе требования отказа от евро. Еще в проекте предвыборной программы на 2025 год партия настаивала на выходе Германии из европейской валютной системы и создании «нового экономического сообщества».

В новом документе АдГ отказывается от принципиального отрицания евро, однако требует минимизировать вмешательство Европейского центрального банка (ЕЦБ) в экономику и вернуть государствам-членам полную ответственность за суверенные долги. По замыслу авторов проекта, реформа призвана перевести еврозону на «фундамент индивидуальной финансовой ответственности». Программа предусматривает трансформацию Евросоюза в «Союз суверенных наций», полномочия которого будут ограничены вопросами функционирования единого внутреннего рынка, охраны внешних границ, обеспечения безопасности и реализации совместных технологических проектов. Инициатива предполагает невмешательство руководства ЕС во внутренние дела государств и предоставление Берлину права на отказ от исполнения общих решений в сфере миграции, предоставления убежища, социальной и финансовой политики.

В качестве стратегической цели АдГ указывает вхождение в состав правительства ФРГ по итогам выборов 2029 года и расширение своего представительства в Европарламенте для последующего влияния на политику ЕС. При этом партия выступает за отмену прямых выборов в Европарламент и переход к системе делегирования депутатов из национальных законодательных органов.

Проект обсуждался 29 сентября на закрытом совещании с участием депутатов АдГ всех уровней — от ландтагов (региональных парламентов) до Бундестага и Европарламента. На встрече также присутствовал сопредседатель партии Тино Хрупалла. Руководитель фракции АдГ в Европарламенте Рене Ауст подтвердил Bild смену курса, заявив, что партия стремится к сотрудничеству с соседями и сохранению свободы перемещения товаров и граждан при условии совместной защиты внешних границ. Он также подчеркнул необходимость прекращения политики, при которой Германия выступает «главным плательщиком Европы», и выразил готовность к переговорам по пересмотру базовых соглашений ЕС со всеми заинтересованными сторонами.

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