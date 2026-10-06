 В Женеве открылась экспозиция, посвященная минной войне Армении против Азербайджана - ФОТО | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
Общество

В Женеве открылась экспозиция, посвященная минной войне Армении против Азербайджана - ФОТО

Редакция 1news12:15 - Сегодня
В Женеве открылась экспозиция, посвященная минной войне Армении против Азербайджана - ФОТО

5 октября 2026 года Общественное объединение «Фотоклуб “Gilavar”» Азербайджана открыло фотовыставку в Женеве (Швейцария) — на площади перед Дворцом Наций, где располагается Европейское отделение ООН, у символического монумента «Сломанный стул», воплощающего крик людей, пострадавших от всех форм вооруженного насилия.

В экспозиции представлены документальные фотографии, отражающие истории жизни азербайджанцев, пострадавших в результате минной войны Армении, а также тяжелые последствия взрывов мин. Кроме того, иностранные посетители увидели на стендах в Женеве фотографии, отражающие вандализм и разрушения, совершенные Арменией на территории Азербайджана в период 30-летней оккупации, а также картины новой жизни и возрождения, созданных Азербайджанским государством на этих территориях.

Председатель «Фотоклуба “Gilavar”» Рашад Мехдиев отметил, что эти фотографии призывают международное сообщество к мобилизации для провозглашения цели «мира, свободного от мин» в качестве 18-й Цели устойчивого развития ООН. По его словам, в мире до сих пор 60 миллионов человек находятся под угрозой мин, а Азербайджан входит в число стран, наиболее пострадавших от мин. Армения, которая на протяжении многих лет удерживала часть территории Азербайджана под оккупацией, установила на этих территориях более 1,5 миллиона мин, а территория также была серьезно загрязнена другими взрывоопасными предметами. Целью Армении была война против мирного населения Азербайджана. Доказательством этого являются мины, в том числе мины-ловушки, обнаруженные в населенных пунктах, на кладбищах и других территориях на освобожденных землях. Вокруг ряда обнаруженных массовых захоронений также были установлены мины. Мины были установлены для людей, которые спустя годы разлуки пытались найти здесь останки своих близких или приезжали посетить эти места. Это следует считать преступлением против человечества.

Посетителям экспозиции было сообщено, что, несмотря на многочисленные призывы, Армения не предоставляет точной информации и карт заминированных территорий. Тот факт, что подавляющее большинство минных инцидентов произошло за пределами указанных на этих картах территорий, также свидетельствует о поддельности и недостоверности большинства представленных карт. Такая деятельность ни в коем случае не служит делу мира. Было отмечено, что после 44-дневной войны 2020 года подавляющее большинство людей, погибших в результате минных инцидентов в Азербайджане, составляют гражданские лица. Также было подчеркнуто, что сегодня проблема мин стала одной из крупнейших проблем Азербайджана. После 30 лет разграбления и разрушений со стороны Армении Азербайджанское государство проводит масштабные восстановительные и созидательные работы в освобожденных Карабахе и Восточном Зангезуре, возвращает бывших вынужденных переселенцев в родные места. Однако минная угроза является серьезным препятствием для этого процесса и источником опасности для жизни и здоровья граждан. Обширные заминированные территории в Карабахе и Восточном Зангезуре также наносят серьезный ущерб экологии и окружающей среде, а также сельскому хозяйству.

Посетители экспозиции выразили пожелание, чтобы в ближайшем будущем Карабах и Восточный Зангезур были объявлены территориями, свободными от мин.

Азербайджанская НПО продолжит международную кампанию, начатую с целью провозглашения «мира, свободного от мин» в качестве 18-й Цели устойчивого развития ООН, и в других европейских странах.

«Фотоклуб “Gilavar”» является победителем грантового конкурса «Инициативы по проблеме мин и неразорвавшихся боеприпасов», объявленного совместно Агентством государственной поддержки неправительственных организаций Азербайджанской Республики и Фондом возрождения Карабаха в 2026 году.

Поделиться:
456

Актуально

Хроника

Ильхам Алиев принял государственного министра по торговле Великобритании - ФОТО

Мнение

Анатомия лоббизма: ереванская конференция «Ай Дат» и инструменты гибридного ...

Общество

Погода на среду: В Баку усилятся осадки

Общество

В Женеве открылась экспозиция, посвященная минной войне Армении против ...

Общество

Мисир Марданов: Зарплаты учителей сейчас значительно выше, чем в годы моего руководства

Погода на среду: В Баку усилятся осадки

Новый тизер художественного фильма «44» - ВИДЕО

Yango Group на форуме CAMCA в Баку: Глобальные технологии должны учитывать особенности каждого рынка

Выбор редактора

Неуязвимый Инфантино не теряет позиций: о том, как Баку и Ташкент подтвердили наш прогноз о расколе в УЕФА и АФК

Yelo Bank обошел Unibank и снова возглавил индекс жалоб Центробанка Азербайджана

Идентичность «Сабаха» против модели Каррика: разбор поражения на Олд Траффорд

Застой рынка недвижимости в Азербайджане: застройщики повышают цены на квартиры при отсутствии роста продаж - АНАЛИТИКА

Без прежних берегов. Каспий меняется, можно ли это остановить? - ИНТЕРВЬЮ

Новости для вас

Дом торжеств в Кюрдамире закрыли после массового отравления 92 человек - ОБНОВЛЕНО

В Баку перед школой убит 18-летний юноша - подозреваемый задержан - ОБНОВЛЕНО

Дело о групповом насилии в Пакистане: как медиа устроили разбор личной жизни гражданки Азербайджана

В отношении танцора Ниджата Азадлы, назвавшего публикации бывшей жены «шантажом», возбуждено уголовное дело - ФОТО - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

Последние новости

АБР выделил $350 млн на модернизацию ж/д Баладжары–Ялама

Сегодня, 15:17

Британия может выслать израильских дипломатов

Сегодня, 15:15

Мисир Марданов: Зарплаты учителей сейчас значительно выше, чем в годы моего руководства

Сегодня, 15:12

Атака на судно в Черном море

Сегодня, 15:10

Анатомия лоббизма: ереванская конференция «Ай Дат» и инструменты гибридного давления диаспор

Сегодня, 15:07

Арагчи обсудил отношения с Азербайджаном

Сегодня, 15:05

Погода на среду: В Баку усилятся осадки

Сегодня, 15:00

Новый тизер художественного фильма «44» - ВИДЕО

Сегодня, 14:53

Рубинян исключил версию диверсии в связи с переходом азербайджанского военного на территорию Армении - ОБНОВЛЕНО

Сегодня, 14:17

Yango Group на форуме CAMCA в Баку: Глобальные технологии должны учитывать особенности каждого рынка

Сегодня, 14:05

В Стамбуле уточнили число пострадавших при нападении в школе: ранены 8 учащихся - ФОТО – ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

Сегодня, 13:35

У Пашиняна большие ожидания от TRIPP

Сегодня, 13:15

Назначен новый директор Республиканского центра скорой и неотложной медицинской помощи

Сегодня, 13:04

Чехия отказалась от участия в «Евровидении-2027»

Сегодня, 13:00

В Нафталане в отеле обнаружено тело гражданина Узбекистана

Сегодня, 12:55

Пашинян ожидает скорого открытия армяно-турецкой границы

Сегодня, 12:47

Ильхам Алиев принял государственного министра по торговле Великобритании - ФОТО

Сегодня, 12:40

Турецкий рэпер Blok3 наказан за вождение без прав и в нетрезвом виде

Сегодня, 12:38

В Губе у двух ранее судимых лиц изъято 19 килограммов наркотиков

Сегодня, 12:31

Лукашенко потребовал от ученых результатов, а не «сказок о завтра»

Сегодня, 12:28
Все новости
«Я жду тебя с победой»: ветеран Эльмар Лятифов и его мама о 44 днях войны - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ
1news TV

«Я жду тебя с победой»: ветеран Эльмар Лятифов и его мама о 44 днях войны - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

За каждой победой стоят люди. Те, кто поднялся и пошел защищать Родину, те, кто не вернулся с поля боя и29 / 09 / 2026, 14:25
«Менее чем за сутки задача была выполнена»: Анар Гулиев - об антитеррористической операции и пути к Победе - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

«Менее чем за сутки задача была выполнена»: Анар Гулиев - об антитеррористической операции и пути к Победе - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

20 / 09 / 2026, 13:30
Звезда сериала «Mikrorayon» Орхан Искендерли: «Я научился у Азика командовать и контролировать свой гнев» - ФОТО - ВИДЕО

Звезда сериала «Mikrorayon» Орхан Искендерли: «Я научился у Азика командовать и контролировать свой гнев» - ФОТО - ВИДЕО

18 / 09 / 2026, 13:57
Efendi: «Алла Пугачева передала огромный привет Азербайджану, который очень любит» - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Efendi: «Алла Пугачева передала огромный привет Азербайджану, который очень любит» - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

31 / 08 / 2026, 15:18
«Бухгалтер Тома» существует? Аскер Аскеров раскрыл секрет образа - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

«Бухгалтер Тома» существует? Аскер Аскеров раскрыл секрет образа - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

18 / 08 / 2026, 16:34
Линии разделяют: выйди из метро, сядь в автобус, да ещё и заплати! - ОПРОС

Линии разделяют: выйди из метро, сядь в автобус, да ещё и заплати! - ОПРОС

14 / 08 / 2026, 13:55