В Женеве открылась экспозиция, посвященная минной войне Армении против Азербайджана - ФОТО

5 октября 2026 года Общественное объединение «Фотоклуб “Gilavar”» Азербайджана открыло фотовыставку в Женеве (Швейцария) — на площади перед Дворцом Наций, где располагается Европейское отделение ООН, у символического монумента «Сломанный стул», воплощающего крик людей, пострадавших от всех форм вооруженного насилия.

В экспозиции представлены документальные фотографии, отражающие истории жизни азербайджанцев, пострадавших в результате минной войны Армении, а также тяжелые последствия взрывов мин. Кроме того, иностранные посетители увидели на стендах в Женеве фотографии, отражающие вандализм и разрушения, совершенные Арменией на территории Азербайджана в период 30-летней оккупации, а также картины новой жизни и возрождения, созданных Азербайджанским государством на этих территориях.

Председатель «Фотоклуба “Gilavar”» Рашад Мехдиев отметил, что эти фотографии призывают международное сообщество к мобилизации для провозглашения цели «мира, свободного от мин» в качестве 18-й Цели устойчивого развития ООН. По его словам, в мире до сих пор 60 миллионов человек находятся под угрозой мин, а Азербайджан входит в число стран, наиболее пострадавших от мин. Армения, которая на протяжении многих лет удерживала часть территории Азербайджана под оккупацией, установила на этих территориях более 1,5 миллиона мин, а территория также была серьезно загрязнена другими взрывоопасными предметами. Целью Армении была война против мирного населения Азербайджана. Доказательством этого являются мины, в том числе мины-ловушки, обнаруженные в населенных пунктах, на кладбищах и других территориях на освобожденных землях. Вокруг ряда обнаруженных массовых захоронений также были установлены мины. Мины были установлены для людей, которые спустя годы разлуки пытались найти здесь останки своих близких или приезжали посетить эти места. Это следует считать преступлением против человечества.

Посетителям экспозиции было сообщено, что, несмотря на многочисленные призывы, Армения не предоставляет точной информации и карт заминированных территорий. Тот факт, что подавляющее большинство минных инцидентов произошло за пределами указанных на этих картах территорий, также свидетельствует о поддельности и недостоверности большинства представленных карт. Такая деятельность ни в коем случае не служит делу мира. Было отмечено, что после 44-дневной войны 2020 года подавляющее большинство людей, погибших в результате минных инцидентов в Азербайджане, составляют гражданские лица. Также было подчеркнуто, что сегодня проблема мин стала одной из крупнейших проблем Азербайджана. После 30 лет разграбления и разрушений со стороны Армении Азербайджанское государство проводит масштабные восстановительные и созидательные работы в освобожденных Карабахе и Восточном Зангезуре, возвращает бывших вынужденных переселенцев в родные места. Однако минная угроза является серьезным препятствием для этого процесса и источником опасности для жизни и здоровья граждан. Обширные заминированные территории в Карабахе и Восточном Зангезуре также наносят серьезный ущерб экологии и окружающей среде, а также сельскому хозяйству.

Посетители экспозиции выразили пожелание, чтобы в ближайшем будущем Карабах и Восточный Зангезур были объявлены территориями, свободными от мин.

Азербайджанская НПО продолжит международную кампанию, начатую с целью провозглашения «мира, свободного от мин» в качестве 18-й Цели устойчивого развития ООН, и в других европейских странах.

«Фотоклуб “Gilavar”» является победителем грантового конкурса «Инициативы по проблеме мин и неразорвавшихся боеприпасов», объявленного совместно Агентством государственной поддержки неправительственных организаций Азербайджанской Республики и Фондом возрождения Карабаха в 2026 году.