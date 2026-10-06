Лукашенко потребовал от ученых результатов, а не «сказок о завтра»

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил в ходе встречи с учеными Института порошковой металлургии имени академика В. Романа, что стране нужны конкретные результаты, а не сказки и обещания.

Об этом сообщило агентство БелТА.

В частности, белорусский лидер указал на необходимость «обнулить беспилотники», то есть разработать средства, которые позволят гарантированно и эффективно с ними бороться.

«Нужен результат, — подчеркнул Лукашенко. — При подготовке к этой поездке я подумал о том, что Владимир Степанович (председатель президиума НАН Владимир Караник. — Ред.) впервые не только мне, но и народу доложит о своих успехах в обеспечении безопасности государства. Это не должно быть очередной сказкой, что мы завтра что-то сделаем».

«Мужики, я хочу, чтобы вы понимали. Эти разговоры общие… Они никому не нужны. Мы военным ставим задачи чрезвычайные. И их надо решать мгновенно», — напомнил президент ученым.