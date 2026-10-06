Азербайджан озвучил требования к Армении на площадке ОБСЕ - ВИДЕО

Вопрос пропавших без вести во время Первой Карабахской войны и минная проблема на освобожденных территориях подняты на проходящей в Варшаве 5-15 октября конференции ОБСЕ по человеческому измерению 2026 года.

Заместитель председателя правления общественного объединения «Центр продвижения прав человека» Назрин Алиева, выступая на пленарном заседании, посвящённом гуманитарным вопросам, заявила, что выяснение судеб пропавших без вести лиц остается актуальным вопросом.

«Почти 4000 азербайджанцев продолжают считаться пропавшими без вести в результате оккупации азербайджанских земель Арменией в начале 1990-х годов. Продолжающееся обнаружение массовых захоронений на освобождённых территориях Азербайджана служит мучительным доказательством систематических нарушений международного права в области прав человека и международного гуманитарного права, таких как пытки, лишающие тысячи семей возможности узнать правду на протяжении более трех десятилетий», - заявила она, подчеркнув, что Армения должна передать Азербайджану координаты массовых захоронений.

Кроме того, Н.Алиева констатировала, что масштабное загрязнение минами находившихся под оккупацией территорий продолжает представлять смертельную угрозу для жизни мирных граждан.

«Это оружие неизбирательного действия серьезно препятствует безопасному и достойному возвращению сотен тысяч вынужденных переселенцев в свои родные дома и затрудняет жизненно важную послевоенную реабилитацию. Нежелание предоставить исчерпывающие и точные карты минных полей остается одной из главных и нерешенных гуманитарных проблем», - отметила она.

Н.Алиева также привлекла внимание «к преднамеренному, масштабному уничтожению и стиранию азербайджанского культурного, исторического и религиозного наследия - как на ранее оккупированных территориях, так и на территории Армении».

«Этот системный вандализм и фальсификации представляют собой грубое нарушение международных правовых актов, защищающих культурные ценности во время вооруженных конфликтов», - заявила Н.Алиева.

«Азербайджан призывает ОБСЕ и международных партнеров потребовать полной ответственности, оказания содействия в выяснении судеб пропавших без вести лиц, а также полного сотрудничества в вопросах разминирования», - заключила она.