Новый фильм с Робертом Паттинсоном запретили к показу в Малайзии - ВИДЕО

Психологический триллер «Прайм-тайм» с Робертом Паттинсоном не выйдет в прокат в Малайзии.

Фильм запретил к показу Совет по кинематографической цензуре страны, сообщает Malay Mail.

Решение подтвердил местный дистрибьютор Antenna Entertainment, который принес извинения зрителям, ожидавшим премьеру картины.

Причины запрета пока не раскрываются - ни дистрибьютор, ни кинотеатральные сети не сообщили, какие именно претензии возникли у цензурного ведомства. Сам Совет по кинематографической цензуре также не опубликовал официальных комментариев.

Премьера «Прайм-тайм» в Малайзии первоначально была запланирована на 1 октября, однако позднее ее перенесли на 8 октября - теперь показ картины полностью отменен.

Главную роль в фильме исполнил Роберт Паттинсон. Он сыграл телевизионного ведущего, образ которого вдохновлен Крисом Хансеном - ведущим скандального американского реалити-шоу «To Catch a Predator». Сюжет основан на реальных событиях и рассказывает о съемках телевизионного расследования, которое выходит из-под контроля и приводит к трагическим последствиям.