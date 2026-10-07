Сын участницы группы «Nənələr» погиб на войне в Украине

58-летний азербайджанец Вахаб Гулиев, участвовавший в российско-украинской войне в качестве врача, погиб в результате атаки беспилотника.

Уроженец села Сепаради Лянкяранского района Вахаб Гулиев был призван на военную службу украинской стороной через год после начала российско-украинской войны для работы по своей специальности, сообщает 1news.az со ссылкой на Qafqazinfo.az.

За время службы он дважды получал ранения, после лечения возвращался к выполнению своих обязанностей и вновь участвовал в боевых действиях в качестве врача. Несколько дней назад во время боев на Купянском направлении В.Гулиев героически погиб при исполнении служебного долга в результате удара российского беспилотника.

Отметим, что в 1986 году Вахаб Гулиев поступил на фармацевтический факультет медицинского института в Украине. В 1993-1994 годах он подготовил диссертацию и защитил ее в Москве, получив степень кандидата медицинских наук.

Вахаб Гулиев был сыном Ханымбаджи Гулиевой - участницы известного фольклорного коллектива «Nənələr». Он прожил в Украине более 30 лет.

В настоящее время принимаются меры для доставки тела Вахаба Гулиева в Азербайджан и его захоронения в родном селе.