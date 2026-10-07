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Посол Украины высоко оценил поддержку Азербайджана

Редакция 1news13:55 - Сегодня
Посол Украины высоко оценил поддержку Азербайджана

Киев высоко ценит поддержку Баку, особенно на фоне атак, нанесших серьезный ущерб энергетической системе Украины.

Как сообщает Report, об этом журналистам заявил посол Украины в Азербайджане Юрий Гусев на церемонии отправки очередной партии гумпомощи Украине.

"Мы очень ценим поддержку Азербайджана. Благодарны президенту Ильхаму Алиеву, всему правительству и всему народу Азербайджана за эту братскую помощь нашей стране. Мы никогда этого не забудем и всегда будем помнить о братской поддержке с вашей стороны", — отметил дипломат.

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