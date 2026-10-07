Посол Украины высоко оценил поддержку Азербайджана

Киев высоко ценит поддержку Баку, особенно на фоне атак, нанесших серьезный ущерб энергетической системе Украины.

Как сообщает Report, об этом журналистам заявил посол Украины в Азербайджане Юрий Гусев на церемонии отправки очередной партии гумпомощи Украине.

"Мы очень ценим поддержку Азербайджана. Благодарны президенту Ильхаму Алиеву, всему правительству и всему народу Азербайджана за эту братскую помощь нашей стране. Мы никогда этого не забудем и всегда будем помнить о братской поддержке с вашей стороны", — отметил дипломат.