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«Он нарушил своё слово». Эпохальное заявление Роналду - разоблачил тренера Португалии!

Редакция 1news10:50 - Сегодня
«Он нарушил своё слово». Эпохальное заявление Роналду - разоблачил тренера Португалии!

Пятикратный обладатель "Золотого мяча" Криштиану Роналду поделился своей версией событий в сборной Португалии.

Соответствующий пост футболист опубликовал на своей странице в Instagram.

"Как и обещал, я решил от первого лица и прямо рассказать об обстоятельствах, связанных с финальным этапом в истории национальной сборной.

После чемпионата мира 2026 года я написал письмо португальскому народу, которое храню до сих пор. В нем я изложил слова, которые хотел бы сказать людям, когда окончательно покину нашу сборную. В конце турнира, во время обратного рейса из США, президент Португальской футбольной федерации попросил меня пересмотреть свое решение об уходе и настоял на этом, потому что Федерация хотела, чтобы я продолжил карьеру в сборной.

Сразу после этого он спросил, что я думаю о кандидатуре нынешнего тренера сборной, которую он рассматривал, а также о других кандидатурах, которые он мне не назвал. Я ответил президенту федерации, что, на мой взгляд, это правильный выбор. Поэтому в тот день, когда был представлен нынешний тренер сборной, я был искренне рад этому назначению. Это был правильный выбор, что подтверждают результаты.

Через несколько дней я получил первое сообщение от нового тренера сборной, в котором он сообщал, что хотел бы встретиться со мной лично. Я согласился, и мы договорились встретиться в конце моего отпуска. Мы встретились на базе сборной, где мой клуб проводил предсезонные сборы. В тот день тренер сказал мне, что рассчитывает на меня и что мое присутствие имеет основополагающее значение для его проекта.

Он тут же представил мне план моего участия. Он сказал мне, что я буду играть в первом и последнем матчах и что из соображений защиты физического состояния игроков он всегда будет делать по три-четыре замены за игру. Тогда он предложил мне не ехать со сборной в Норвегию и Данию. Он предложил мне сыграть первую игру и остаться в Португалии, а затем присоединиться к команде перед матчем [с Норвегией] на стадионе "Драгау".

Я сразу же отказался от этого предложения. Мне казалось очевидным, что я не могу его принять. Если я не участвую в матчах за границей, это не означает, что я перестаю быть капитаном нашей команды. А такая привилегия, как остаться в Португалии, не послужила бы хорошим примером. В конце концов тренер согласился с моим анализом.

В этой беседе принял участие Симау Коутинью, спортивный директор клуба "Аль-Наср", человек, которому нынешний тренер сборной подчинялся на протяжении всего прошлого сезона, и один из тех, кто отвечал за подписание контракта с ним в 2025 году.

Накануне сборов тренер приехал ко мне домой в Лиссабон, чтобы еще раз поговорить со мной о своей инициативе. Разговор был спокойным, и все принципы, о которых мы договорились в августе, были утверждены.

Я вышел на поле в матче [с Уэльсом] на "Алваладе", и хотя меня заменили, я не доставил команде проблем. Я лично надел капитанскую повязку на руку Бруну Фернандешу, даже не подозревая, что, возможно, делаю последние шаги в качестве спортсмена и капитана национальной сборной. Для меня самым важным в тот день была наша победа. Победа - это всегда хорошо, а для Португалии и моей страны - тем более.

В день матча с Норвегией, во время обеда, помощник тренера сборной подошел к нашему столику и сообщил, что тренер хочет со мной поговорить. К моему огромному удивлению, тренер спросил, смогу ли я отыграть 30 минут. Я был полностью сосредоточен на физическом восстановлении, как всегда, общался с партнерами по команде и думал, что в тот день играть не буду.

Никаких проблем. Эта просьба не вписывалась в мой план по физическому восстановлению и тренировкам, ведь я должен был сыграть только 4-го числа на стадионе "Драгау", но я, конечно же, согласился. Тренер ответил, что я должен быть готов, потому что мне предстоит отыграть 30 минут. Остальное уже история. Я разминался после перерыва, смотрел, как бегут минуты, но меня не выпустили на поле. Тренер нарушил свое обещание", - заявил Роналду.

Позже, как передает издание A Bola, форвард подчеркнул, что его действия должны быть оценены и наказаны Португальской федерацией футбола.

"Наказание не должно быть смягчено. Я капитан команды, и это отягчающее обстоятельство. Я уже извинился. Знаю, что действия должны иметь последствия", - сказал Роналду. Также он пообещал болельщикам сыграть один или несколько прощальных матчей.

В то же время журналист Фабрицио Романо в своих соцсетях сообщил, что Роналду решил не завершать карьеру в сборной Португалии.

Напомним, что 41-летний футболист покинул расположение сборной Португалии после того, как главный тренер Жорже Жезуш решил не выпускать его в матче Лиги наций с Норвегией, прошедшем 27 сентября. Сообщалось, что форвард принял решение больше не играть за сборную.

Источник: Чемпионат

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