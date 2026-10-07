Погода на четверг: в Баку ожидается до 23 градусов тепла

Национальная служба гидрометеорологии обнародовала прогноз погоды на четверг, 8 октября.

В Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами небо будет затягивать тучами. В основном осадков не прогнозируется, однако днем в некоторых пригородных районах возможен кратковременный дождь. Утром местами ожидается туман. Будет дуть северо-западный ветер.

Температура воздуха ночью составит 15-18 градусов тепла, днем - 19-23 градуса тепла. Атмосферное давление - 764 мм ртутного столба, относительная влажность воздуха ночью составит 70-75%, днем - 55-60%.

В районах Азербайджана преимущественно будет без осадков. Однако в первой половине дня в некоторых восточных районах возможны кратковременные дожди и грозы. Ночью и утром местами ожидается туман.

Будет дуть восточный ветер.

Температура воздуха ночью составит 12-17 градусов тепла, днем - 21-26 градусов тепла. В горных районах ночью ожидается 2-7 градусов тепла, днем - 13-18 градусов тепла.