Новый рынок для инвестиций: в Душанбе представили масштабный проект Dushanbe International District - ФОТО

В Душанбе состоялась международная презентация нового многофункционального района Dushanbe International District, приуроченная к старту продаж недвижимости в одном из крупнейших новых девелоперских проектов столицы Таджикистана.

На мероприятие приехали известные исполнители, актеры, блогеры и представители медиа из разных стран. В Душанбе собрались гости из Азербайджана, Казахстана, Узбекистана, России и других стран.

Азербайджан на презентации представляли, в частности, Роза Зергерли, Эмиль Ахундов и Эмин Чагаев. Среди иностранных звезд и гостей мероприятия также были Полина Гагарина, Willy William, группа Morandi, Муниса Ризаева, Согдиана, Стивен Сигал и другие известные представители шоу-бизнеса и медиасферы.

В концертной программе приняли участие зарубежные и таджикские артисты, а сама презентация стала международным представлением нового проекта и официальным стартом его продаж.

Но за яркой презентацией стоит значительно более масштабная история. В Душанбе фактически начинают создавать новый городской район с жильем, бизнес-центрами, гостиницей, торговой и развлекательной инфраструктурой, школой, детским садом, парком и собственной архитектурной доминантой.

И проект может представлять интерес не только для жителей Таджикистана.

Новое направление для иностранных инвесторов

Пока инвесторы из Азербайджана традиционно рассматривают недвижимость в Баку, Дубае, Стамбуле и Тбилиси, Центральная Азия постепенно формирует новые направления для вложений.

Одно из них – Душанбе, столица Таджикистана.

Dushanbe International District задуман как полноценный многофункциональный район, который объединит жилье, деловую недвижимость, торговлю, гостиничную инфраструктуру, образование, спорт и общественные пространства.

Продажи недвижимости уже стартовали. Стоимость квартир начинается от 1500 долларов за квадратный метр, первоначальный взнос - от 20%, предусмотрена рассрочка до пяти лет.

При этом проект ориентирован и на иностранных покупателей. Иностранные граждане могут приобретать недвижимость в Таджикистане, а инвестиции в недвижимость от 180 тысяч долларов могут дать возможность претендовать на получение вида на жительство в стране при соблюдении предусмотренных законодательством требований.

Для потенциального инвестора из Азербайджана это добавляет еще один аргумент: недвижимость в Душанбе можно рассматривать не только как долгосрочный актив, но и как возможность получить ВНЖ и выстроить более долгосрочное присутствие в Таджикистане.

Не жилой комплекс, а новый район Душанбе

Dushanbe International District занимает территорию около 29 гектаров и задуман не как отдельный жилой комплекс, а как полноценная часть города.

Проект предусматривает строительство 52 зданий и сооружений, в том числе пяти высотных башен.

Здесь появятся жилые дома разных категорий, бизнес-центры и офисы, гостиница, рестораны и кафе, торговая и развлекательная инфраструктура, спортивные объекты, школа и детский сад.

Значительная часть территории будет отведена под общественные и рекреационные пространства. В районе также планируются парк и озеро.

Именно комплексный характер проекта может представлять интерес для покупателей, рассматривающих недвижимость как долгосрочную инвестицию. Стоимость объекта в таком случае зависит не только от самого дома, но и от того, какая городская среда формируется вокруг него.

Жилье, рабочие места, торговля, рестораны, образование и отдых должны быть объединены в одном районе.

Башня, которая изменит силуэт столицы

Архитектурной доминантой нового района станет Dushanbe Tower.

Согласно официально представленным параметрам проекта, высота башни составит 340 метров, количество этажей - 77.

Если Dushanbe Tower будет реализован в заявленных параметрах, он превысит по высоте 311-метровый Abu Dhabi Plaza в Астане и сможет стать самым высоким завершенным зданием Центральной Азии.

При этом башня задумана не просто как архитектурный символ. Она станет частью многофункционального района, объединяющего жилую, деловую, гостиничную и коммерческую недвижимость.

Первый камень в основание проекта был заложен 3 сентября 2026 года президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном и председателем Душанбе Рустамом Эмомали.

Что предлагают покупателям

Девелопером Dushanbe International District выступает TAS International Group.

Жилая недвижимость будет представлена в нескольких категориях - standard, business, premium и elite. Таким образом, проект рассчитан на разные группы покупателей, а не только на сегмент дорогой недвижимости.

Стоимость начинается от 1500 долларов за квадратный метр.

Первоначальный взнос составляет от 20%, а оставшуюся сумму можно выплачивать в рассрочку сроком до пяти лет. Также предусмотрена возможность ипотечного финансирования.

Квартиры передаются в состоянии white box - подготовленными к финальной внутренней отделке.

Для инвесторов имеет значение и стадия реализации проекта. Продажи начались в период, когда строительство всего района еще продолжается. Таким образом, покупатели получают возможность войти в проект до завершения основной инфраструктуры.

При этом, как и при покупке любой строящейся недвижимости, будущая стоимость объекта будет зависеть от реализации проекта, ситуации на рынке и дальнейшего спроса.

Недвижимость и ВНЖ для иностранных покупателей

Возможность приобретения недвижимости иностранцами становится особенно важной частью проекта с учетом его международного позиционирования.

Таджикистан расширил возможности приобретения недвижимости иностранными гражданами. Кроме того, инвестиции в недвижимость на сумму от 180 тысяч долларов могут дать иностранному гражданину возможность претендовать на получение вида на жительство при выполнении предусмотренных законодательством условий.

Для покупателей из Азербайджана и других стран это расширяет инвестиционную логику проекта.

Недвижимость можно рассматривать одновременно как долгосрочный актив и как возможность установить более тесную связь со страной - для проживания, бизнеса или реализации других проектов.

При этом получение ВНЖ является отдельной юридической процедурой и не происходит автоматически при покупке квартиры.

Международная команда

Еще одна особенность проекта - участие международных компаний.

Британское архитектурное бюро RMJM указывает Dushanbe Tower в своем международном портфолио и отвечает за архитектурную составляющую башни.

Turner International сообщила о своем назначении консультантом по управлению проектом Dushanbe Tower. Компания привлекает к работе международную команду специалистов.

Для столь сложного высотного объекта международная экспертиза особенно важна: подобные проекты требуют специализированных решений в области конструкций, инженерных систем, фасадов, безопасности и организации строительства.

Почему важен формат «город в городе»

С инвестиционной точки зрения одно из главных отличий Dushanbe International District - сочетание разных функций на одной территории.

Жилая недвижимость формирует постоянное население района. Офисы и бизнес-центры создают ежедневную деловую активность. Торговля, рестораны и развлечения привлекают дополнительный поток посетителей. Гостиница работает с туристическим и деловым спросом, а школа, детский сад, парк и спортивные объекты делают район удобным для постоянного проживания.

Таким образом, речь идет о создании собственной внутренней экономики района, а не просто нескольких жилых домов.

Именно поэтому потенциальному инвестору важна не только цена квадратного метра сегодня, но и то, каким станет это место после завершения всей инфраструктуры.

Душанбе как новое направление

Для международного рынка недвижимости Душанбе пока остается значительно менее привычным направлением, чем Дубай, Стамбул или Тбилиси.

Но именно это может быть интересно инвесторам, которые ищут новые рынки.

Столица Таджикистана активно меняется: появляются новые жилые и деловые здания, гостиницы, общественные пространства и крупные инфраструктурные проекты. Одновременно меняется и масштаб самого девелопмента.

Dushanbe International District - один из наиболее заметных примеров этой трансформации.

Для потенциального иностранного покупателя здесь соединяются сразу несколько факторов: возможность войти в крупный проект на стадии его развития, стоимость от 1500 долларов за квадратный метр, первоначальный взнос от 20%, рассрочка до пяти лет, масштабная инфраструктура и возможность претендовать на получение ВНЖ при инвестициях в недвижимость от 180 тысяч долларов и выполнении установленных требований.

Поэтому главный вопрос для инвестора заключается уже не только в том, сколько стоит квадратный метр в Душанбе сегодня.

Гораздо интереснее, каким будет этот район через несколько лет, когда здесь появятся жилые башни, офисы, гостиница, торговля, рестораны, школа, парк и другие объекты городской инфраструктуры.

Dushanbe International District только начинает формироваться. И для инвесторов, которые рассматривают новые направления в Центральной Азии, Душанбе становится рынком, к которому определенно стоит присмотреться.