Папикян опроверг версию о том, что переходивший в Армению азербайджанский солдат – диверсант
Переходивший на территорию Армении азербайджанский солдат – не диверсант.
Об этом министр обороны Армении Сурен Папикян заявил в ходе правительственного часа в парламенте, передает Sputnik Армении.
Как отметил министр, подробную информацию об инциденте можно будет предоставить после проведения служебного расследования и следственных действий.
По его словам, когда полномочные органы Армении узнали о возможном нарушении границы, были предприняты установленные законом действия, в том числе поисковые работы.
Министр отметил, что при задержании азербайджанский военнослужащий не оказал сопротивления. По его словам, это показатель того, что он не диверсант.
Читайте по теме:
Военнослужащий ВС Азербайджана пропал на Лачынском направлении: возбуждено дело