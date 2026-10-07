Папикян опроверг версию о том, что переходивший в Армению азербайджанский солдат – диверсант

Переходивший на территорию Армении азербайджанский солдат – не диверсант.

Об этом министр обороны Армении Сурен Папикян заявил в ходе правительственного часа в парламенте, передает Sputnik Армении.

Как отметил министр, подробную информацию об инциденте можно будет предоставить после проведения служебного расследования и следственных действий.

По его словам, когда полномочные органы Армении узнали о возможном нарушении границы, были предприняты установленные законом действия, в том числе поисковые работы.

Министр отметил, что при задержании азербайджанский военнослужащий не оказал сопротивления. По его словам, это показатель того, что он не диверсант.

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