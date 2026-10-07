Джейхун Байрамов: Азербайджан привержен принципам добрососедства со странами СНГ

Азербайджан неизменно привержен курсу на добрососедство и взаимовыгодное партнерство со всеми государствами-участниками Содружества Независимых Государств.

Об этом заявил министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов, выступая на заседании Совета министров иностранных дел СНГ, которое проходит в Туркменистане.

В ходе выступления глава азербайджанского внешнеполитического ведомства поздравил Узбекистан с предстоящим председательством в СНГ, выразив готовность Баку оказать узбекской стороне всестороннюю поддержку в реализации намеченных задач.

Джейхун Байрамов акцентировал внимание на том, что в условиях нарастающей глобальной турбулентности критически важным условием для региональной безопасности и устойчивого развития остается неукоснительное соблюдение норм международного права, а также выстраивание отношений на принципах взаимного уважения и учета интересов друг друга.

Министр напомнил о приближающемся 35-летии со дня создания СНГ и 20-летии Межгосударственного фонда гуманитарного сотрудничества, подчеркнув востребованность Содружества как эффективной площадки для равноправного диалога. Особый акцент был сделан на гуманитарном измерении и Плане приоритетных мероприятий на 2027–2028 годы, насчитывающем свыше 200 инициатив. При этом было отмечено, что с успехом прошедшие в Азербайджане III Игры СНГ и мероприятия в Лачыне, носившем статус «Культурной столицы СНГ 2025 года», внесли существенный вклад в сближение молодежи, развитие спорта и культуры на пространстве Содружества.

Коснувшись торгово-экономического блока, Дж. Байрамов констатировал позитивную динамику товарооборота со странами СНГ. Он подчеркнул, что благодаря выгодному географическому положению республики и масштабным инвестициям в транспортную инфраструктуру последовательно развиваются международные коридоры «Восток — Запад» и «Север — Юг», а также портовые мощности и железнодорожные артерии, что позволяет в полной мере раскрыть транзитный потенциал региона.

В завершение заседания главы делегаций обменялись мнениями по актуальным региональным и многосторонним вопросам, а также рассмотрели пакет проектов решений, вынесенных на рассмотрение на уровне глав государств и правительств.