Сергей Лавров: Страны СНГ достигли согласия по всем вопросам повестки заседания глав МИД

Участники заседания Совета министров иностранных дел СНГ достигли согласия по всем вопросам повестки, несмотря на различия в позициях отдельных государств.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, об этом сказал министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам заседания.

«Я бы не сказал, что здесь существуют именно разногласия. Здесь позиции, которые ни в одной структуре, ни у одной пары любых государств в любом регионе Земли никогда не совпадают на 100 процентов », - отметил он.

По его словам, у стран Содружества есть особенности национальных интересов, а дипломатическая культура позволяет достигать их баланса.

«Мы сегодня на заседании министров иностранных дел ровно этим и занимались. Были несовпадающие взгляды, но по всем вопросам, которые были вынесены на повестку, мы достигли согласия», - подчеркнул глава МИД России.

Он также сообщил, что участники заседания обсудили ситуацию вокруг украинского кризиса. По его словам, российская сторона поблагодарила партнеров за понимание необходимости устранения его первопричин.

В ходе переговоров была подробно рассмотрена ситуация на Ближнем Востоке, в районе Залива и на Аравийском полуострове, а также влияние кризисных явлений на мировую экономику. В этом контексте участники подчеркнули необходимость развития сотрудничества в рамках СНГ и на Евразийском континенте, в том числе в сфере расчетов и транспорта.

Кроме того, С. Лавров сообщил о предстоящем участии Президента Ирана Масуда Пезешкиана в саммите СНГ, который пройдет 9 октября в Туркменистане.

Это станет первым примером реализации принятого в прошлом году решения о развитии формата «СНГ плюс», предусматривающего подключение заинтересованных партнеров, прежде всего соседних государств, к работе органов Содружества.