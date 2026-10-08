Мадуро и его супруге могут предъявить новые обвинения в США

Прокуратура Нью-Йорка готовится предъявить новые обвинения бывшему президенту Венесуэлы Николасу Мадуро и его супруге Силии Флорес в связи с предполагаемыми пытками американских граждан, которые в последние годы содержались в венесуэльских тюрьмах.

Об этом сообщает CNN со ссылкой на осведомленные источники.

По данным телеканала, об обвинениях может быть объявлено уже в четверг, 8 октября. Речь идет о предполагаемом незаконном задержании более десяти граждан США в Венесуэле в период правления Мадуро.

Один из источников сообщил, что американские следователи также рассматривают возможность предъявления обвинений другим лицам, которые могли быть причастны к пыткам американских граждан.

В начале 2026 года США провели военную операцию, в ходе которой Мадуро и его супругу вывезли из Венесуэлы. Поводом стало то, что Мадуро находился в розыске в США по обвинениям в незаконном обороте наркотиков.

Суд над Мадуро и Флорес назначен на 1 июня 2027 года. В случае признания виновными в участии в заговоре с целью ввоза кокаина в США им может грозить пожизненное заключение.