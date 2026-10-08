Президент: Азербайджан ведет совместную работу с Казахстаном и Узбекистаном по созданию зеленого энергетического коридора

Особое место в нашем сотрудничестве занимает сфера энергетики.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, об этом заявил Президент Ильхам Алиев, выступая на 8-й Консультативной встрече глав государств Азербайджана и Центральной Азии в городе Туркменбаши.

«Азербайджан играет важную роль в транзите энергоресурсов из Центральной Азии на международные рынки. Через территорию нашей страны транспортируется нефть из Туркменистана и Казахстана, объем этих перевозок растет. Последовательно расширяется наше сотрудничество в сфере возобновляемой энергетики. Мы ведем совместную работу с Казахстаном и Узбекистаном по созданию зеленого энергетического коридора», - отметил глава государства.