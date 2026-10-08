Международные путешественники отправились в Карабах
Началась поездка международных путешественников в Карабах и Восточный Зангезур под руководством основателя всемирно известного клуба Most Traveled People (MTP) Чарльза Вили.
Как сообщает АПА, в состав делегации вошли около 40 человек из 13 стран, включая США, Канаду, Францию, Германию, Швейцарию и Великобританию.
В рамках поездки путешественники также посетят албанские храмы, отражающие древнюю историю и культурное наследие Азербайджана.
Это уже 17-я поездка представителей ведущих мировых клубов путешественников в Карабах и Восточный Зангезур за период с 2021 по 2026 год.
Такие поездки позволяют международным путешественникам лично ознакомиться с масштабными строительными и восстановительными работами, проводимыми на освобожденных территориях.