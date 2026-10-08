Временно изменены схемы движения этих автобусных маршрутов

В связи с ремонтными работами на улице Джафара Джаббарлы в поселке Бинагади столицы введены ограничения на движение транспортных средств.

В связи с ограничениями изменены схемы движения регулярных маршрутов № 133 и 170, сообщает 1news.az со ссылкой на AYNA.

До завершения ремонтных работ конечная остановка маршрута № 133 будет находиться на улице Гюльмамеда Рамазанова. Движение маршрута № 170 будет осуществляться по улице Фехле в поселке Бинагади.