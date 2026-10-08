Во Франции из-за протестов нарушена работа 375 лицеев

Работа 375 лицеев по всей Франции полностью или частично нарушена из-за продолжающихся демонстраций учащихся, которые требуют решения проблем в образовательной сфере.

Об этом сообщило радио Franceinfo со ссылкой на данные министерства образования республики.

В частности, 224 лицея полностью закрыты по состоянию на утро четверга. Еще 151 смог частично возобновить работу. Отмечается, что эти показатели на 30% меньше, чем в среду, и в общей сложности 94% лицеев по всей стране смогли полностью или частично открыться утром.

Акции протеста старшеклассников начались в конце сентября в столичном регионе Иль-де-Франс и быстро переросли в беспорядки, охватив всю Францию. В некоторых городах происходят серьезные столкновения между протестующими и полицейскими. Так, в коммуне Ланс (департамент Па-де-Кале на севере страны) одному из участников манифестации, по предварительным данным, оторвало кисть. С начала протестов жандармы и полицейские провели более 6,6 тыс. задержаний, в 90% случаев задержанными были несовершеннолетние.