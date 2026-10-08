Мосты над Каспием: стратегия, дружба и общее будущее Азербайджана и Туркменистана

В современной системе координат международных отношений особое место занимают процессы региональной интеграции и сближения стран, объединенных не только общими географическими рубежами, но и глубокими цивилизационными истоками.

Для Азербайджана развитие многопланового диалога со странами Центральной Азии выступает в качестве одного из ключевых приоритетов внешней политики. В рамках этого стратегического вектора особое звучание приобретает партнерство с Туркменистаном — государством, с которым Баку делит не только акваторию Каспийского моря, но и вековые традиции добрососедства. В основе этого прочного союза лежат непреходящие ценности: общая история, переплетенные культуры, этническая близость, языковое родство и единые духовные ориентиры, которые на протяжении столетий питали азербайджанский и туркменский народы.

Качественный прорыв в двусторонних отношениях был зафиксирован в 2017 году, когда лидеры двух стран подписали историческую Декларацию о стратегическом партнерстве. Этот судьбоносный документ обозначил новые контуры межгосударственного сотрудничества, подняв его на уровень доверительного братского диалога. За прошедшие годы правовая база двусторонних связей расширилась до внушительных масштабов: сегодня между Баку и Ашхабадом подписано более ста документов, охватывающих практически все сферы жизнедеятельности государства и общества — от промышленной кооперации до гуманитарных обменов.

Регулярные контакты на высшем и высоком уровнях придают этому процессу непрерывную динамику. Интенсивность встреч и глубина прорабатываемых вопросов свидетельствуют о том, что политическая воля глав государств направлена на долгосрочное созидание. Как отмечал президент Азербайджана Ильхам Алиев, характеризуя прочность межгосударственного фундамента:

«Наши отношения строятся на прочном фундаменте — это исторические связи, культурные связи, духовные связи... Мы стремимся к тому, чтобы наполнять конкретным содержанием наше сотрудничество и углублять взаимодействие».

Масштаб и глубина этого взаимодействия наглядно проявляются в череде взаимных визитов на высшем уровне. Государственный визит президента Туркменистана Сердара Бердымухамедова в Азербайджан в июне этого года ознаменовался подписанием солидного пакета новых соглашений, заложивших основу для углубления интеграции в экономике, энергетике и инновационной сфере. В свою очередь, рабочие визиты главы азербайджанского государства в Туркменистан подтверждают обоюдную направленность на практические результаты.

Знаковым событием в новейшей истории регионального партнерства стало присоединение Азербайджана к Консультативному совету глав государств Центральной Азии в качестве полноправного члена. Оценивая этот шаг, Ильхам Алиев подчеркивал его геополитическое значение:

«Мы рассматриваем это событие как историческое, поскольку, хоть мы и не являемся географически Центральной Азией, но наши культурные, исторические связи, а также те конкретные вопросы, которые мы решаем сегодня по взаимодействию регионов, по решению транспортно-логистических задач, естественно, создают предпосылки для того, чтобы регион большой Центральной Азии рассматривался как единый геополитический, геоэкономический регион».

Экономическая синергия и транспортно-логистические коридоры Евразии

В эпоху глобальных геоэкономических трансформаций и перестройки логистических цепочек особое значение приобретает инфраструктурное сопряжение государств. Азербайджан и Туркменистан, обладая мощным транзитным потенциалом, выступают в роли ключевых архитекторов транспортных коридоров Восток-Запад, соединяющих рынки Европы и Азии. Каспийское море из естественной преграды превратилось в надежный мост сотрудничества, благодаря масштабным инвестициям в портовую инфраструктуру, морской флот и железнодорожные артерии.

Показатели торгово-экономического взаимодействия демонстрируют стабильный рост и диверсификацию. Объемы взаимного товарооборота исчисляются сотнями миллионов долларов, а динамика транзитных перевозок через территории двух стран ежегодно растет, фиксируя двузначные проценты прироста. Стороны целенаправленно работают не только над увеличением объемов взаимных грузопотоков, но и над привлечением транзита из третьих стран, что превращает транспортный коридор через Азербайджан и Туркменистан в один из самых безопасных, быстрых и привлекательных маршрутов на Евразийском континенте.

Особой страницей в промышленной кооперации двух стран стало сотрудничество в судостроении и освоении углеводородных богатств Каспия. Символом этого партнерства стал современный нефтеналивной танкер водоизмещением 8 тысяч тонн, построенный на Бакинском судостроительном заводе и переданный в дар туркменской стороне. Корабль, получивший символическое имя «Dostluq» (Дружба), наглядно воплощает практический характер межгосударственных отношений. На этом же принципе взаимопонимания базируется историческое решение о совместной разработке углеводородных ресурсов перспективного месторождения «Dostluq» в акватории Каспийского моря, что открывает новые перспективы для энергетической безопасности всего Евразийского пространства.

Энергетический потенциал Азербайджана и Туркменистана гармонично дополняет друг друга. Баку выступает надежным транзитным звеном для вывода энергоресурсов на мировые рынки, используя разветвленную инфраструктуру, включая стратегический нефтепровод Баку-Тбилиси-Джейхан. Разделяя общие взгляды на диверсификацию экономики, лидеры двух стран уделяют пристальное внимание промышленной кооперации, химической и текстильной промышленности, а также цифровой трансформации экономических процессов.

Гуманитарное измерение и духовное родство народов

Успех любого межгосударственного партнерства измеряется не только экономическими показателями и объемами взаимной торговли, но и степенью духовной близости народов, их взаимным культурным проникновением. Гуманитарное сотрудничество между Азербайджаном и Туркменистаном носит системный, доверительный и вдохновляющий характер, опираясь на общие исторические корни и традиции гостеприимства.

Важнейшую роль в укреплении гуманитарных мостов играют регулярные взаимные Дни культуры. Масштабные мероприятия, с успехом прошедшие в Баку, Гяндже, Ашхабаде и Аркадаге, неизменно привлекают широкую общественность.

Особые узы братства проявляются в моменты испытаний и созидания. Историческим свидетельством искреннего отношения Туркменистана к Азербайджану стало решение о строительстве по инициативе туркменской стороны мечети в освобожденном от оккупации городе Физули. Закладка фундамента этого архитектурного комплекса в онлайн-формате при участии лидеров двух государств стала мощным импульсом духовного возрождения Карабахского региона. Этот благородный жест воспринимается в азербайджанском обществе как бесценный вклад в укрепление религиозно-духовной солидарности и гуманитарного партнерства.

Динамично развиваются и контакты между молодежными организациями, высшими учебными заведениями и научными центрами. Подписание меморандумов о сотрудничестве между ведущими экономическими вузами двух стран, а также стабильный рост числа туркменских студентов, получающих образование в университетах Азербайджана, закладывают прочный фундамент для интеллектуального и кадрового потенциала будущих поколений. Побратимские связи, установленные между Баку и Ашхабадом, а также между городом Аркадаг и возрождающимся Физули, создают уникальную институциональную среду для обмена опытом в сфере градостроительства, экологии и «умного» городского управления.

Региональная стабильность и перспективы созидательного будущего

В современных условиях турбулентности на международной арене особое значение приобретает внешнеполитический курс Туркменистана, основанный на принципах постоянного нейтралитета. Официальный статус нейтрального государства, закрепленный специальной резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН при поддержке мирового сообщества и имплементированный в Конституцию страны, служит надежным гарантом поддержания мира, безопасности и стабильности в Центральноазиатском регионе и за его пределами. Азербайджан неизменно поддерживает эту миролюбивую политику, разделяя стремление к укреплению атмосферы доверия.

Синхронизация внешнеполитических усилий Баку и Ашхабада в рамках авторитетных международных и региональных структур — Организации Объединенных Наций, Организации исламского сотрудничества, Организации экономического сотрудничества, Организации тюркских государств и ЮНЕСКО — создает синергетический эффект, позволяя эффективно отвечать на современные вызовы безопасности, экологии и устойчивого развития. Проведение предстоящего Каспийского экологического саммита и региональных встреч на высшем уровне в рамках нынешнего визита Ильхама Алиева в Туркменистан подтверждает готовность сторон совместно решать актуальные задачи по сохранению экосистемы замкнутого водоема и рациональному использованию его ресурсов.

Подводя итог многоплановому развитию двустороннего диалога, можно с уверенностью констатировать, что отношения между Азербайджаном и Туркменистаном вышли на качественно новую орбиту зрелости и стратегической глубины. Оценивая перспективы этого союза, Сердар Бердымухамедов в ходе визита в Азербайджан подчеркнул:

«Сотрудничество между Туркменистаном и Азербайджаном будет развиваться по всем основным направлениям. Это отвечает долгосрочным интересам двух стран и народов».

Опираясь на нерушимый фундамент дружбы, взаимоуважения и общего исторического наследия, Азербайджан и Туркменистан уверенно смотрят в завтрашний день. Совместные масштабные проекты в транспортной, энергетической, гуманитарной и экологической сферах служат надежным залогом того, что каспийский вектора региональной интеграции продолжит играть роль локомотива стабильности, экономического роста и процветания для всей Большой Евразии.