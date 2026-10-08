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В городе Туркменбаши состоялась церемония подписания документов

Редакция 1news12:05 - Сегодня
В городе Туркменбаши состоялась церемония подписания документов

8 октября в городе Туркменбаши состоялась церемония подписания документов.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев, Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов, Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров, Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев, Президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев и Президент Республики Таджикистан Эмомали Рахмон подписали «Совместное заявление 8-й Консультативной встречи глав государств Азербайджанской Республики и Центральной Азии» и «Решение о регулирующих документах Консультативной встречи глав государств Азербайджанской Республики и Центральной Азии».

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