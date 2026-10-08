Казахстан предложил странам Центральной Азии и Азербайджану совместно разработать декларацию по ИИ

Казахстан предложил разработать декларацию об ответственном использовании искусственного интеллекта государствами Центральной Азии и Азербайджаном.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, об этом заявил Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на проходящей в Туркменбаши 8-й Консультативной встрече глав государств Центральной Азии и Азербайджана.

«Что касается искусственного интеллекта, то важность данного фактора не нуждается в дополнительных разъяснениях. Хотел бы напомнить, что этот год был объявлен Казахстаном Годом цифровизации и искусственного интеллекта.

С учетом важности этой темы предлагаю рассмотреть возможность подготовки программы стран Центральной Азии по сотрудничеству в сфере искусственного интеллекта, чтобы все наши научные центры, университеты, технологические компании могли бы обмениваться информацией и опытом.

Между тем принципиальным условием является безопасное применение технологий искусственного интеллекта. Эта тема сейчас вышла на международный уровень и активно обсуждается. Совместная цифровая политика уже становится предметом серьезного международного обсуждения. На мой взгляд, следует приступить к совместной выработке подходов, обеспечивающих контроль над технологическими рисками и технологиями.

С учетом этого Казахстан предложил разработать декларацию об ответственном использовании искусственного интеллекта государствами Центральной Азии и Азербайджаном», — сказал Касым-Жомарт Токаев.