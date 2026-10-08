Минздрав прокомментировал очереди и сбои в Институте травматологии и ортопедии

Министерство здравоохранения распространило заявление в связи с проблемами, возникшими накануне в Научно-исследовательском институте травматологии и ортопедии из-за сбоя в системе.

Как сообщает 1news.az, в заявлении отмечается, что проблема связана с неполадками, возникшими в электронной системе TƏBİB.

«Как Научно-исследовательский институт травматологии и ортопедии Министерства здравоохранения заявляем, что вопрос, отмеченный в распространившихся публикациях, связан с технической неисправностью в электронной системе TƏBİB.

Из-за сбоя в электронной системе в процессе регистрации пациентов и оказания услуг возникли временные задержки и очереди.

Ожидается, что после полного восстановления системы процесс обслуживания продолжится в прежнем режиме и ситуация нормализуется. Приносим пациентам извинения за созданные неудобства и просим с пониманием отнестись к ситуации», - говорится в заявлении.

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