Замглавврача Абшеронской больницы получил ножевое ранение
Заместитель главного врача Абшеронской районной центральной больницы Орхан Анверли получил ножевое ранение в результате нападения бывшего сотрудника.
Как сообщает Report, инцидент произошел в Абшеронской районной центральной больнице.
Заместитель главного врача подвергся нападению уволенного сотрудника, в результате чего получил ножевое ранение.
На территории находятся сотрудники полиции. В результате оперативно-розыскных мероприятий подозреваемый в совершении преступления Эльчин Балаев задержан.
По факту ведется расследование.
Отметим, что Орхан Анверли являлся руководителем Департамента внутреннего контроля и мониторинга Объединения по управлению территориальными медицинскими подразделениями (TƏBİB). Летом 2026 года он был освобожден от должности и назначен заместителем главного врача Абшеронской районной больницы.