Замглавврача Абшеронской больницы получил ножевое ранение

Заместитель главного врача Абшеронской районной центральной больницы Орхан Анверли получил ножевое ранение в результате нападения бывшего сотрудника.

Как сообщает Report, инцидент произошел в Абшеронской районной центральной больнице.

Заместитель главного врача подвергся нападению уволенного сотрудника, в результате чего получил ножевое ранение.

На территории находятся сотрудники полиции. В результате оперативно-розыскных мероприятий подозреваемый в совершении преступления Эльчин Балаев задержан.

По факту ведется расследование.

Отметим, что Орхан Анверли являлся руководителем Департамента внутреннего контроля и мониторинга Объединения по управлению территориальными медицинскими подразделениями (TƏBİB). Летом 2026 года он был освобожден от должности и назначен заместителем главного врача Абшеронской районной больницы.