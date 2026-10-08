В Сумгайыте школьник получил ножевое ранение.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на Oxu.Az, инцидент произошел вчера в Сумгайыте, в парке вокруг стадиона имени Мехти Гусейнзаде.

Житель города, несовершеннолетний Т.Э. (2011 года рождения), был ранен ножом и доставлен в больницу.

В результате оперативных мероприятий, проведенных сотрудниками полиции, было установлено, что преступление совершил Р.H. (2010 года рождения). Он задержан в качестве подозреваемого.

По имеющейся информации, оба подростка учатся в одной из средних школ Сумгайыта. Р.H. является учеником 10-го класса, а Т.Э. учится в 9-м классе.

По данному факту ведется расследование.