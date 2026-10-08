Токаев предложил интегрировать Средний коридор с TRIPP

Начинается реализация масштабного автодорожного проекта, который связывает Китай с Каспийским морем и далее с европейскими рынками.

Убеждён, что масштабная модернизация транспортной инфраструктуры Казахстана будет способствовать повышению транзитной роли всего региона.

Особое значение придаётся развитию Каспийского международного транспортного маршрута. Наши транспортные инфраструктуры наглядно свидетельствуют о его успехе. Это маршрут, который мы часто называем Средним коридором.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, об этом заявил Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на 8-й Консультативной встрече глав государств Центральной Азии и Азербайджана в Туркменбаши.

«Хотя для Казахстана особую актуальность представляет маршрут «Север – Юг», в сотрудничестве с Россией. Согласно оценкам Всемирного банка, при реализации всех поставленных инфраструктурных задач к 2040 году грузопоток через Каспий может вырасти в 4 раза.

Я полагаю, что можно было бы обсудить пока на экспертном уровне интеграцию Среднего коридора с транспортной инициативой TRIPP, что расширило бы имеющийся потенциал, и это отвечает долгосрочным интересам всех наших государств», — сказал Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.