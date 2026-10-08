 Теймур Ганифаев принял участие в проекте Агутина «Голоса мира» - ВИДЕО | 1news.az | Новости
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Теймур Ганифаев принял участие в проекте Агутина «Голоса мира» - ВИДЕО

Феликс Вишневецкий11:58 - Сегодня
Теймур Ганифаев принял участие в проекте Агутина «Голоса мира» - ВИДЕО

Выступление азербайджанского артиста Теймура Ганифаева, выступающего под сценическим именем TEYMUR, войдет в телевизионную версию гала-концерта Международного фестиваля «Голоса мира», организованного Академией Николая Агутина (отец певца Леонида Агутина - прим.ред).

Концерт будет показан на федеральном российском телеканале НТВ.

Как сообщается на странице Академии Николая Агутина в Instagram, на гала-концерте Теймур Ганифаев выступил вместе с Дмитрием Додоновым - вокалистом из Черногории и одним из победителей проекта Академии «Голоса мира».

Организаторы отметили, что участие в проекте дает молодым исполнителям возможность заявить о себе перед широкой аудиторией, представить свое творчество и получить опыт выступления на большой сцене.

В Академии также поблагодарили Т.Ганифаева за поддержку проекта и внимание к начинающим артистам - отметим, что дата телевизионной премьеры гала-концерта на НТВ пока не объявлена.

Теймур Ганифаев - азербайджанский певец, участник вокального шоу «Səs Azərbaycan» и сын солиста группы «Кярван» Ильгара Хаяла. Напомним, что в 2025 году Т.Ганифаев был удостоен приза зрительских симпатий на международном музыкальном конкурсе «Новая волна».

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