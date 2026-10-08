ЕС продолжит сотрудничество с Азербайджаном в газовой сфере

Европейский союз продолжит сотрудничество с Азербайджаном в газовой сфере, одновременно уделяя больше внимания развитию чистой энергетики.

Об этом Report сообщили в Еврокомиссии, комментируя недавнее заседание Диалога высокого уровня ЕС — Азербайджан по энергетике.

Четвертое заседание диалога состоялось 2 октября в Брюсселе. Как сообщили в Министерстве энергетики Азербайджана, стороны обсудили перспективы поставок газа, развитие возобновляемых источников энергии, электросетей и зеленых энергетических коридоров, повышение энергоэффективности и сокращение выбросов метана.

«Это регулярный энергетический диалог, в ходе которого мы подтвердили продолжение нашего сотрудничества в сфере газа, но также уделили внимание чистой энергетике, продолжая линию, обозначенную во время визита комиссара Йоргенсена в Баку в марте», — заявил представитель Европейской комиссии.

В марте комиссар ЕС по энергетике Дан Йоргенсен и министр энергетики Азербайджана Пярвиз Шахбазов сопредседательствовали на заседаниях Совета министров Южного газового коридора и Совета министров по зеленой энергетике.

Тогда стороны обсудили поставки природного газа и вопросы энергетической безопасности, а также развитие возобновляемой энергетики, повышение энергоэффективности, водородную энергетику и сокращение выбросов метана.

По данным азербайджанской стороны, в 2025 году в Европу было поставлено 12,8 млрд кубометров газа, а за первые восемь месяцев 2026 года — более 7 млрд кубометров. В этом году азербайджанский газ впервые начал поступать в Германию и Австрию, благодаря чему число стран ЕС, получающих газ из Азербайджана, достигло десяти.