В городе Туркменбаши состоялась встреча Президента Ильхама Алиева с Президентом Туркменистана - ФОТО

8 октября в городе Туркменбаши состоялась встреча Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева с Президентом Туркменистана Сердаром Бердымухамедовым.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, в ходе беседы с чувством удовлетворения были отмечены визиты Президента Азербайджана в Туркменистан, Президента Туркменистана Сердара Бердымухамедова и Председателя Халк Маслахаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова – в Азербайджан, в том числе в Карабах, подчеркнута важная роль этих визитов в развитии двусторонних отношений. Было констатировано, что состоявшиеся с прошлого года пять визитов на высшем уровне между двумя странами являются наглядным показателем интенсивности политического диалога и динамики взаимных связей.

На встрече с чувством удовлетворения было отмечено, что дружественные и братские отношения между Азербайджаном и Туркменистаном в последние годы динамично развиваются. Были обсуждены вопросы расширения сотрудничества в политической, экономической, транспортной, транзитной, логистической, культурной и гуманитарной сферах, а также тема Каспийского моря и взаимодействия в рамках международных организаций.

Была подчеркнута важная роль 8-й Консультативной встречи глав государств Азербайджанской Республики и Центральной Азии с точки зрения дальнейшего укрепления партнерства между нашей страной и государствами региона, расширения регионального сотрудничества и обсуждения вопросов, представляющих взаимный интерес.

Президент Ильхам Алиев отметил высокий уровень организации мероприятия.

Напомнив о принятии Азербайджана в ноябре прошлого года полноправным членом в формат Консультативных встреч глав государств Центральной Азии, Президент Ильхам Алиев еще раз выразил признательность за единогласную поддержку этой исторической инициативы, выдвинутой Председателем Халк Маслахаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедовым.

Главы государств провели обмен мнениями о перспективах развития двустороннего сотрудничества и по другим вопросам, представляющим взаимный интерес.