 В городе Туркменбаши состоялась встреча Президента Ильхама Алиева с Президентом Туркменистана - ФОТО | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
Хроника

В городе Туркменбаши состоялась встреча Президента Ильхама Алиева с Президентом Туркменистана - ФОТО

Редакция 1news14:23 - Сегодня
В городе Туркменбаши состоялась встреча Президента Ильхама Алиева с Президентом Туркменистана - ФОТО

8 октября в городе Туркменбаши состоялась встреча Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева с Президентом Туркменистана Сердаром Бердымухамедовым.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, в ходе беседы с чувством удовлетворения были отмечены визиты Президента Азербайджана в Туркменистан, Президента Туркменистана Сердара Бердымухамедова и Председателя Халк Маслахаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова – в Азербайджан, в том числе в Карабах, подчеркнута важная роль этих визитов в развитии двусторонних отношений. Было констатировано, что состоявшиеся с прошлого года пять визитов на высшем уровне между двумя странами являются наглядным показателем интенсивности политического диалога и динамики взаимных связей.

На встрече с чувством удовлетворения было отмечено, что дружественные и братские отношения между Азербайджаном и Туркменистаном в последние годы динамично развиваются. Были обсуждены вопросы расширения сотрудничества в политической, экономической, транспортной, транзитной, логистической, культурной и гуманитарной сферах, а также тема Каспийского моря и взаимодействия в рамках международных организаций.

Была подчеркнута важная роль 8-й Консультативной встречи глав государств Азербайджанской Республики и Центральной Азии с точки зрения дальнейшего укрепления партнерства между нашей страной и государствами региона, расширения регионального сотрудничества и обсуждения вопросов, представляющих взаимный интерес.

Президент Ильхам Алиев отметил высокий уровень организации мероприятия.

Напомнив о принятии Азербайджана в ноябре прошлого года полноправным членом в формат Консультативных встреч глав государств Центральной Азии, Президент Ильхам Алиев еще раз выразил признательность за единогласную поддержку этой исторической инициативы, выдвинутой Председателем Халк Маслахаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедовым.

Главы государств провели обмен мнениями о перспективах развития двустороннего сотрудничества и по другим вопросам, представляющим взаимный интерес.

Поделиться:
545

Актуально

Хроника

В городе Туркменбаши состоялась встреча Президента Ильхама Алиева с Президентом ...

Экономика

Сколько стоят деньги? О том, почему Минфин Азербайджана не соглашается с рынком

Мнение

От участника до председателя: Азербайджан получил новый мандат в Центральной ...

Политика

Представители Азербайджана и Армении обсудили вопрос прокладки электрических ...

Хроника

В городе Туркменбаши состоялась встреча Президента Ильхама Алиева с Президентом Туркменистана - ФОТО

В городе Туркменбаши состоялась церемония подписания документов

В Туркменбаши состоялась 8-я Консультативная встреча глав государств Азербайджана и Центральной Азии - ФОТО - ОБНОВЛЕНО

Президент Ильхам Алиев прибыл в комплекс «Аваза» - ФОТО

Выбор редактора

Сколько стоят деньги? О том, почему Минфин Азербайджана не соглашается с рынком

Неуязвимый Инфантино не теряет позиций: о том, как Баку и Ташкент подтвердили наш прогноз о расколе в УЕФА и АФК

Yelo Bank обошел Unibank и снова возглавил индекс жалоб Центробанка Азербайджана

Идентичность «Сабаха» против модели Каррика: разбор поражения на Олд Траффорд

Застой рынка недвижимости в Азербайджане: застройщики повышают цены на квартиры при отсутствии роста продаж - АНАЛИТИКА

Новости для вас

Ильхам Алиев принял верительные грамоты новоназначенного посла Австрии - ФОТО

Утверждены изменения в Конституционный закон Азербайджана об омбудсмене

В Азербайджане изменены правила использования внебюджетных средств госорганизаций

Ильхам Алиев направил обращение участникам мероприятия лидеров в рамках Pre-COP 2026

Последние новости

Пакистан подтвердил присутствие своих войск в Саудовской Аравии

Сегодня, 16:55

Великобритания расширила санкции против России

Сегодня, 16:50

В Джебраиле на мине подорвался местный житель

Сегодня, 16:37

В Сумгаите найдено тело утонувшего в море 82-летнего мужчины

Сегодня, 16:32

Стали известны детали нападения на замдиректора больницы в Абшероне - ОБНОВЛЕНО

Сегодня, 16:22

От участника до председателя: Азербайджан получил новый мандат в Центральной Азии

Сегодня, 16:17

Такси не хватает или их слишком много? Что происходит в Баку и при чем здесь «отличительный знак»

Сегодня, 16:15

В Абшеронском районе к ответственности привлечены 23 мотоциклиста - ВИДЕО

Сегодня, 16:13

РКК объявила о завершении вывода своих сил из Турции

Сегодня, 16:10

МИД Ирана заявил о продолжении переговоров между Тегераном и Вашингтоном

Сегодня, 16:07

Представители Азербайджана и Армении обсудили вопрос прокладки электрических линий в рамках проекта TRIPP

Сегодня, 16:05

Стало известно состояние школьника, получившего ножевое ранение в Сумгайыте - ОБНОВЛЕНО

Сегодня, 16:00

Из Азербайджана в Грузию везли более 9 кг серебра

Сегодня, 15:55

Канадская писательница Энн Карсон удостоена Нобелевской премии по литературе - ФОТО

Сегодня, 15:50

Зеленский ответил Рубио: «Закройте ей всю экономику. Зашейте России рот»

Сегодня, 15:45

TƏBİB прокомментировал информацию о сбоях в электронных системах больниц - ОБНОВЛЕНО

Сегодня, 15:42

В Чехии открылась экспозиция, посвященная минной проблеме Азербайджана - ФОТО

Сегодня, 15:33

АБИИ одобрил кредит в $45 млн на проект опреснения морской воды в Азербайджане

Сегодня, 15:30

Новый этап в развитии ненефтегазового экспорта: как компенсация логистических расходов повысит конкурентоспособность

Сегодня, 15:13

Сколько стоят деньги? О том, почему Минфин Азербайджана не соглашается с рынком

Сегодня, 15:10
Все новости
«Я жду тебя с победой»: ветеран Эльмар Лятифов и его мама о 44 днях войны - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ
1news TV

«Я жду тебя с победой»: ветеран Эльмар Лятифов и его мама о 44 днях войны - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

За каждой победой стоят люди. Те, кто поднялся и пошел защищать Родину, те, кто не вернулся с поля боя и29 / 09 / 2026, 14:25
«Менее чем за сутки задача была выполнена»: Анар Гулиев - об антитеррористической операции и пути к Победе - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

«Менее чем за сутки задача была выполнена»: Анар Гулиев - об антитеррористической операции и пути к Победе - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

20 / 09 / 2026, 13:30
Звезда сериала «Mikrorayon» Орхан Искендерли: «Я научился у Азика командовать и контролировать свой гнев» - ФОТО - ВИДЕО

Звезда сериала «Mikrorayon» Орхан Искендерли: «Я научился у Азика командовать и контролировать свой гнев» - ФОТО - ВИДЕО

18 / 09 / 2026, 13:57
Efendi: «Алла Пугачева передала огромный привет Азербайджану, который очень любит» - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Efendi: «Алла Пугачева передала огромный привет Азербайджану, который очень любит» - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

31 / 08 / 2026, 15:18
«Бухгалтер Тома» существует? Аскер Аскеров раскрыл секрет образа - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

«Бухгалтер Тома» существует? Аскер Аскеров раскрыл секрет образа - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

18 / 08 / 2026, 16:34
Линии разделяют: выйди из метро, сядь в автобус, да ещё и заплати! - ОПРОС

Линии разделяют: выйди из метро, сядь в автобус, да ещё и заплати! - ОПРОС

14 / 08 / 2026, 13:55