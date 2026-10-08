Мирзиёев: Под председательством Азербайджана формат С6 получит новый импульс

Под председательством Азербайджана сотрудничество в формате С6 получит дополнительный импульс.

Как сообщает Report, об этом президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев заявил на VIII Консультативной встрече глав государств стран Центральной Азии и Азербайджана в Авазе.

"Пользуясь случаем, поздравляю Азербайджан с принятием председательства в консультативных встречах. Убежден, что под руководством азербайджанской стороны работа в рамках нашего формата получит дополнительный импульс, а братское сотрудничество будет способствовать укреплению единства, доверия и солидарности", – сказал он.