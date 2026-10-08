 Милли Меджлис назвал резолюцию Европарламента по правам человека в Азербайджане предвзятой политической акцией | 1news.az | Новости
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Милли Меджлис назвал резолюцию Европарламента по правам человека в Азербайджане предвзятой политической акцией

Редакция 1news17:50 - Сегодня
Милли Меджлис назвал резолюцию Европарламента по правам человека в Азербайджане предвзятой политической акцией

Милли Меджлис расценивает принятие Европейским парламентом 8 октября 2026 года резолюции по вопросам прав и свобод человека в Азербайджане как предвзятую политическую акцию против нашей страны и решительно отвергает необоснованные обвинения, основанные на ложной и недостоверной информации.

Об этом говорится в заявлении Милли Меджлиса в связи с резолюцией Европейского парламента от 8 октября 2026 года.

Отмечается, что целенаправленная политическая линия Европейского парламента в отношении Азербайджана после Второй Карабахской войны приобрела еще более конфронтационный характер. Многочисленные резолюции, принятые этой организацией в последние годы, попытки оказать политическое давление на Азербайджан и призывы к введению санкций следует рассматривать как непризнание Европейским парламентом новых геополитических реалий, сформировавшихся на Южном Кавказе после исторической победы Азербайджана.

В Милли Меджлисе также выразили удивление попытками Европейского парламента выступать в качестве наднационального органа, якобы имеющего право определять полномочия государственных органов суверенной страны, давать указания ее правоохранительным и судебным структурам и устанавливать политические условия двусторонних отношений.

«Такой подход серьезно ставит под сомнение объективность Европейского парламента и показывает, что он не готов строить отношения с Азербайджаном на принципах равноправия, взаимного уважения и невмешательства во внутренние дела», — говорится в заявлении.

По мнению Милли Меджлиса, все это свидетельствует о распространении в организации азербайджанофобских, тюркофобских и исламофобских настроений. В заявлении также утверждается, что некоторые депутаты Европарламента представляют интересы лоббистских групп, а не европейских избирателей.

В Милли Меджлисе также подвергли критике Европарламент в связи с коррупционными расследованиями последних лет, в том числе делами о подкупе депутатов и незаконном влиянии на принятие политических решений. В связи с этим в заявлении задается вопрос о том, насколько убедительными могут быть политические и моральные обвинения со стороны органа, перед которым самим необходимо решать вопросы прозрачности, добросовестности и независимости процесса принятия решений.

Отдельно в заявлении говорится о, как утверждается, двойных стандартах Европарламента в вопросах прав человека. Милли Меджлис указывает на случаи применения чрезмерной силы правоохранительными органами, ограничения свободы мирных собраний и проблемы с привлечением к ответственности за нарушения прав человека в ряде европейских стран.

«Милли Меджлис считает, что Европейский парламент должен уделять больше внимания проблемам защиты основных прав и свобод в странах — членах Европейского союза, в том числе вопросам полицейского насилия, соблюдения свободы мирных собраний и ответственности должностных лиц за незаконные действия», — отмечается в заявлении.

Также подчеркивается, что резолюция была принята в период продвижения мирной повестки между Азербайджаном и Арменией, когда особенно важны политическая ответственность и поддержка конструктивного диалога. В Милли Меджлисе считают, что подобные односторонние инициативы и оценки затрудняют формирование атмосферы взаимного доверия и создают дополнительные препятствия для нормализации межгосударственных отношений.

В заявлении также говорится о необходимости уважения суверенитета и территориальной целостности государств, поддержки прямого диалога и отказа от действий, способных усилить взаимное недоверие.

Милли Меджлис отдельно отметил противоречие между призывами Европарламента восстановить сотрудничество с азербайджанским парламентом и практикой принятия документов, вызывающих острые межпарламентские разногласия. По мнению азербайджанской стороны, восстановление доверия требует не декларативных призывов, а реального изменения подходов, отказа от конфронтационной риторики и признания равноправного характера взаимодействия между парламентами.

Касаясь обвинений, содержащихся в резолюции, Милли Меджлис заявил, что Азербайджан привержен защите прав человека и основных свобод, обеспечению верховенства закона и последовательной реализации принципов правового государства.

В заявлении также выражается сожаление в связи с тем, что Европейский парламент, выдвигая обвинения против Азербайджана в нарушении прав и свобод человека, игнорировал права более 1 млн азербайджанских беженцев и вынужденных переселенцев, которые в период оккупации азербайджанских территорий Арменией подверглись этническим чисткам и другим нарушениям прав и были вынуждены покинуть свои дома.

Отдельно Милли Меджлис подверг критике требование называть «политическими заключенными» лиц, осужденных по решениям судов за совершение конкретных преступлений, а также требования безусловно освобождать лиц, которым предъявлены обвинения по соответствующим статьям уголовного законодательства при наличии обоснованных подозрений в совершении преступлений.

«Ни один человек или организация не вправе утверждать, что общественное положение человека дает ему иммунитет от судебного преследования», — говорится в заявлении.

В заключение Милли Меджлис призвал Европейский парламент отказаться от конфронтационной риторики в отношении Азербайджана и не вмешиваться во внутренние дела страны.

Одновременно парламент заявил, что «ни одна сила не сможет свернуть Азербайджан с пути демократического развития».

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