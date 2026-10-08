Зарубежные путешественники прибыли в Ханкенди

Зарубежные путешественники в рамках поездки в Карабах и Восточный Зангезур после города Шуша прибыли в Ханкенди. Делегацию из 40 человек из 13 стран возглавляет основатель всемирно известного международного клуба путешественников Most Traveled People (MTP), американский путешественник Чарльз Велей.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, международные путешественники посетили парк Победы и другие достопримечательности Ханкенди. Им была предоставлена подробная информация о проектах восстановления и созидания, реализуемых в городе. Гости ознакомились с новой концепцией развития региона, созданием современной инфраструктуры в городах и районах, закладыванием жилых кварталов, строительством социальных объектов и работой, проводимой в рамках «Великого возвращения».