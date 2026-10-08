Задержаны пытавшиеся нарушить госграницу иностранцы

Трое иностранных граждан были задержаны при попытке незаконного пересечения государственной границы Азербайджана.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на Пресс-центр Государственной пограничной службы, 6 октября на служебном участке пограничного отряда «Загатала» был задержан гражданин Марокко.

Еще двое граждан Афганистана были задержаны 7 октября на участке пограничного отряда «Шамкир» при попытке незаконно пересечь границу из Азербайджана в направлении Грузии.

По указанным фактам продолжаются оперативно-следственные мероприятия.