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Общество

Задержаны пытавшиеся нарушить госграницу иностранцы

Редакция 1news18:15 - Сегодня
Задержаны пытавшиеся нарушить госграницу иностранцы

Трое иностранных граждан были задержаны при попытке незаконного пересечения государственной границы Азербайджана.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на Пресс-центр Государственной пограничной службы, 6 октября на служебном участке пограничного отряда «Загатала» был задержан гражданин Марокко.

Еще двое граждан Афганистана были задержаны 7 октября на участке пограничного отряда «Шамкир» при попытке незаконно пересечь границу из Азербайджана в направлении Грузии.

По указанным фактам продолжаются оперативно-следственные мероприятия.

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