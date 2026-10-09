Зелим Коцоев стартовал с победы на ЧМ а Баку - ОБНОВЛЕНО

Азербайджанский дзюдоист Зелим Коцоев одержал победу на старте чемпионата мира в Баку.

Как сообщает Report, победитель летних Олимпийских игр 2024 года в Париже, чемпион мира 2024 года, выступающий в весовой категории до 100 кг, в 1/32 финала встретился с представителем Туркменистана Баймыратом Мажановым.

Досрочно одержав победу иппоном, Коцоев вышел в 1/16 финала.

09:42

Сегодня еще один азербайджанский дзюдоист приступит к борьбе на чемпионате мира в Баку.

Как сообщает Report, олимпийский чемпион Зелим Коцоев (100 кг) в 1/32 финала встретится с представителем Туркменистана Баймыратом Маджановым.

Квалификационные поединки начнутся в 10:30, а финальный блок - в 18:00.

Отметим, что чемпионат мира завершится 11 октября. Азербайджанские дзюдоисты на ЧМ уже завоевали четыре медали: Ахмед Юсифов (60 кг) - золотую, Зелим Цкаев (81 кг) - серебряную, Рашид Мамедалиев (73 кг) и Омар Раджабли (81 кг) - бронзовые.