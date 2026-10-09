Путин пригласил коллег по СНГ на неформальный саммит в Петербурге 21 декабря
Президент РФ Владимир Путин пригласил коллег по СНГ на традиционный предновогодний неформальный саммит в Санкт-Петербурге 21 декабря.
«Конечно, по доброй традиции, дорогие друзья, хочу всех вас пригласить в Петербург 21 декабря, как обычно, где мы традиционно собираемся на неформальную дружескую встречу», — обратился Путин на встрече лидеров стран СНГ в узком составе.
«Можем поговорить о всех текущих и перспективных вопросах», — описал президент России повестку предновогодней встречи.
Источник: ТАСС
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