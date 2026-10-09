Виталий Кличко посоветовал жителям Киева по возможности покинуть столицу

Мэр Киева Виталий Кличко посоветовал горожанам по возможности временно покинуть столицу Украины из-за российских атак.

В интервью информационному агентству France-Presse в четверг Кличко заявил, что город переходит в «режим выживания», и посоветовал жителям, у которых есть такая возможность, временно уехать из столицы Украины из-за угрозы масштабного кризиса, вызванного российскими ударами по критически важным объектам инфраструктуры.

Днем и вечером 8 октября в Киеве российская армия атаковала один из крупных энергетических объектов. Об этом сообщил министр энергетики Украины Денис Шмыгаль, не уточнивший подробности.

В городе возникли масштабные перебои с энергоснабжением, метрополитен временно приостанавливал движение поездов. Вечером секретарь Борщаговского сельсовета Александр Медведь написал в Telegram, что из-за обесточивания объектов «Киевводоканала» канализационная система Киева временно не принимает сточные воды.

«Как бы хорошо мы ни подготовились, если противовоздушная оборона не сработает, мы можем оказаться в плачевном положении», – сказал Кличко в разговоре с AFP.

При этом мэр Киева подчеркнул, что о полной эвакуации речь не идет, так как это был бы «наилучший сценарий для Путина, чтобы взять наши пустые города».

Источник: Радио Свобода