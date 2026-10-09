Ильхам Алиев принял участие в заседании Совета глав государств СНГ в узком составе - ФОТО - ОБНОВЛЕНО

В городе Туркменбаши состоялось заседание Совета глав государств СНГ в узком составе.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев выступил на мероприятии.

Выступление

Президента Ильхама Алиева

-Уважаемый Сердар Гурбангулыевич.

Уважаемые коллеги.

В первую очередь хочу выразить благодарность уважаемому Президенту Туркменистана за традиционное гостеприимство.

Желаю уважаемому Шавкату Миромоновичу Мирзиёеву больших успехов в ходе председательства Узбекистана в 2027 году.

Каждый визит в Туркменистан оставляет самые глубокие впечатления. Видно, как динамично развивается страна, успехи братского Туркменистана вызывают у нас искреннюю радость. Отношения между Азербайджаном и Туркменистаном основаны на многовековых узах дружбы, братства и носят характер стратегического партнерства.

С удовлетворением отмечаем интенсивный характер контактов между нашими странами на высшем уровне.

В августе 2025 года я посетил Туркменистан, в прошлом году Азербайджан дважды посетил Председатель Халк Маслахаты Туркменистана Гурбангулы Мяликгулыевич Бердымухамедов, а в июне этого года в нашу страну совершил государственный визит Президент Туркменистана Сердар Гурбангулыевич Бердымухамедов. Эти контакты придали дополнительный импульс двусторонним отношениям и открыли новые возможности для расширения сотрудничества во многих сферах.

В этом году Содружество Независимых Государств отмечает свое тридцатипятилетие. За прошедшие годы СНГ утвердилось в качестве востребованной площадки для поддержания политического диалога, развития взаимовыгодного сотрудничества и укрепления связей между нашими странами.

Сотрудничество в гуманитарной сфере является одним из основных направлений. Хочу выразить благодарность главам государств СНГ за поддержку решения об объявлении города Лачин культурной столицей Содружества. Масштабные мероприятия, проведенные в Лачине в прошлом году, позволили нашим гостям ближе познакомиться с богатой и древней историей этого края. Наши гости смогли воочию увидеть его стремительное возрождение, а также масштабы проводимых восстановительных работ.

Знаковым спортивным событием для всего Содружества стало успешное проведение в Азербайджане Третьих игр стран СНГ. География соревнований охватила сразу семь городов нашей страны. Тысячи спортсменов и гостей из государств-членов СНГ, а также из других стран мира в течение 11 дней, проведенных в Азербайджане, лучше узнали нашу страну и народ. Подобные масштабные инициативы выходят далеко за пределы спорта. Они служат прочным мостом дружбы между народами.

Обладая выгодным географическим положением, наша страна создала практически с нуля современную транспортно-логистическую инфраструктуру. Азербайджан последовательно укрепляет свои позиции в качестве одного из ключевых транспортных узлов региона, обеспечивая надежный транзит по международным коридорам Север-Юг и Восток-Запад.

За первое полугодие 2026 года объем транзитных перевозок через Азербайджан увеличился на 10 процентов, достигнув почти 8 миллионов тонн грузов. Наша цель в среднесрочной перспективе – увеличение грузоперевозок по маршруту Восток-Запад и маршруту Север-Юг через Азербайджан до 15 миллионов тонн в каждом направлении.

Уважаемые коллеги, хотел бы выразить благодарность за поддержку решения о сопредседательстве Азербайджана в СНГ в 2027 году. Мы расцениваем это как свидетельство высокого доверия к нашей стране и готовы активно участвовать в реализации общих задач. Азербайджан также готов принять на себя председательство в СНГ в 2028 году и организовать заседание Совета глав государств СНГ осенью того же года. Благодарю за внимание.