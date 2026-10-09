 Фарид Гаибов: «Азербайджанская молодежь сегодня добивается больших успехов во всех сферах» | 1news.az | Новости
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Фарид Гаибов: «Азербайджанская молодежь сегодня добивается больших успехов во всех сферах»

Редакция 1news12:07 - Сегодня
Фарид Гаибов: «Азербайджанская молодежь сегодня добивается больших успехов во всех сферах»

Большинство участников Отечественной войны, наших героических солдат, составляли молодые люди.

Как сообщает 1news.az, об этом заявил министр молодежи и спорта Фарид Гаибов на конференции «Воспитание молодого поколения в духе национально-духовных ценностей», состоявшейся в Баку.

Министр отметил, что сегодня при поддержке президента Ильхама Алиева азербайджанская молодежь добивается значительных успехов в различных сферах.

«При поддержке Господина Президента наша молодежь сегодня добивается больших успехов во всех сферах. Большинство участников Отечественной войны, наших героических солдат, также составляли молодые люди. Мы гордимся нашей молодежью. И после войны мы продолжаем наблюдать за новыми достижениями и победами молодых людей в различных областях», - подчеркнул Ф. Гаибов.

Он также затронул тему достижений молодых людей, достойно представляющих Азербайджан на международной арене. Министр сообщил, что недавно встретился с группой молодых людей, которые достойно представили страну на международных соревнованиях и мероприятиях.

Ф.Гаибов заявил, что сохранение национально-духовных ценностей занимает важное место в государственной политике. По его словам, Президент Ильхам Алиев неоднократно подчеркивал значимость этого вопроса на встречах с молодежью и давал соответствующие поручения. Кроме того, вопросы сохранения национально-духовных ценностей нашли отражение в государственных программах и стратегии развития молодежи.

Министр добавил, что популяризация национально-духовных ценностей среди молодежи и их передача будущим поколениям являются одними из ключевых задач. В этой связи особое значение имеет проведение конференций, форумов и других просветительских мероприятий.

Гафар Агаев

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