Яна Рудковская заявила, что россияне хейтят ее сына за то, что он стал азербайджанцем - ВИДЕО

В середине сентября 13-летний фигурист Александр Плющенко занял 16-е место среди 33 спортсменов на своем дебютном выступлении за Азербайджан, участвуя в юниорском этапе Гран-при ISU в Турции.

Комментируя российским СМИ ситуацию на фоне продолжающейся волны хейта в адрес А. Плющенко, его мать - продюсер и бизнесвумен Яна Рудковская - заявила, что фигурист сделал все, что мог, идеально чисто откатав свою программу.

«Вы понимаете, что это такое? Без рейтинга, без всего. Пацан, которого хейтили: «Такой, сякой, Буратино», - взял и вышел. Посмотрите, как иностранные комментаторы, например, канадцы, его представляют, как им восхищаются голландцы, американцы, японцы, китайцы. Все про него говорят: «Вау, маленький Плющенко скоро всем даст жару». Никто из маленьких спортсменов так не катается», - отмечает Яна Рудковская, подчеркивая, что ее сын «эмоционально выдает прокат взрослого человека, потому что весь этот хейт выплескивает наружу и там оставляет».

По словам Я. Рудковской, россияне хейтят ее сына-фигуриста в первую очередь за то, что он поменял страну: «Видимо, наши считают, что он уже не их, а азербайджанец».

Напомним, что спортивное гражданство Азербайджана Александр Плющенко получил в мае 2026 года.