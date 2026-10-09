Пашинян: Железная дорога Азербайджана уже используется для перевозки армянских грузов

Азербайджанская железная дорога уже используется для перевозки грузов в Армению, а реализация проекта TRIPP позволит открыть прямое железнодорожное сообщение между двумя странами.

Об этом заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян на заседании Совета глав государств СНГ в узком составе в Туркменбаши.

По словам Пашиняна, за последние два с лишним года ситуация в регионе существенно изменилась.

Он отметил, что почти год Азербайджанская железная дорога используется для перевозки армянских грузов. Кроме того, между Арменией и Азербайджаном началась двусторонняя торговля.

Говоря о перспективах региональных транспортных связей, премьер-министр Армении заявил, что в ближайшее время предстоит реализация проекта TRIPP на территории Армении, который позволит разблокировать региональные коммуникации.

Источник: АЗЕРТАДЖ